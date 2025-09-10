Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Turkijos rinktinėje – nerimas dėl vieno iš lyderių

2025-09-10 15:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 15:33

Turkijos rinktinė ruošis Europos čempionato pusfinaliui, o prieš tai turi nerimo dėl Cedi Osmano traumos.

C.Osmanas susižeidė (FIBA nuotr.)

Turkijos rinktinė ruošis Europos čempionato pusfinaliui, o prieš tai turi nerimo dėl Cedi Osmano traumos.

0

Jis susižeidė ketvirtfinalio mače su lenkais, buvo baiminamasi stresinio lūžio, bet jis neįvyko. Vis tik žaidimas pusfinalyje pakibęs ant plauko.

„Medicinos personalas stengiasi padėti Cedi susitvarkyti su skausmu ir pasiruošti mačui. Iš pradžių tai atrodė kaip stresinis lūžis, bet tai ne jis, jam patinusi pėda. Nežinome, kiek efektyvus jis mums bus. Jei Osmanas bus pasiruošęs tik apie 50 procentų, geriau jo net nenaudoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo trauma rimta, turime laiko iki penktadienio, nes jei rungtynės vyktų trečiadienį arba ketvirtadienį, jis negalėtų žaisti“, – sakė Erginas Atamanas, neleidęs žaidėjui treniruotis trečiadienį.

Pusfinalio mačas tarp turkų ir graikų vyks penktadienį, tikslus laikas neaiškus.

C.Osmanas pirmenybėse per 27 minutes pelno 14,9 taško, atkovoja 2,4 kamuolio, atlieka 1,6 perdavimo ir renka 12 naudingumo balo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

