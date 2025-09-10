Turkijos rinktinėje – nerimas dėl vieno iš lyderių

Jis susižeidė ketvirtfinalio mače su lenkais, buvo baiminamasi stresinio lūžio, bet jis neįvyko. Vis tik žaidimas pusfinalyje pakibęs ant plauko.
„Medicinos personalas stengiasi padėti Cedi susitvarkyti su skausmu ir pasiruošti mačui. Iš pradžių tai atrodė kaip stresinis lūžis, bet tai ne jis, jam patinusi pėda. Nežinome, kiek efektyvus jis mums bus. Jei Osmanas bus pasiruošęs tik apie 50 procentų, geriau jo net nenaudoti.
Jo trauma rimta, turime laiko iki penktadienio, nes jei rungtynės vyktų trečiadienį arba ketvirtadienį, jis negalėtų žaisti“, – sakė Erginas Atamanas, neleidęs žaidėjui treniruotis trečiadienį.
Pusfinalio mačas tarp turkų ir graikų vyks penktadienį, tikslus laikas neaiškus.
C.Osmanas pirmenybėse per 27 minutes pelno 14,9 taško, atkovoja 2,4 kamuolio, atlieka 1,6 perdavimo ir renka 12 naudingumo balo.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!