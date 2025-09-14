Turkija – Vokietija tiesiogiai: stebėkite Europos čempionato finalą!

Susitikimo startas – 20:50 val., jį tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Tiek turkai, tiek vokiečiai šiame čempionate dar nėra patyrę pralaimėjimo.
Turkijos rinktinė aštuntfinalyje susitvarkė su Švedija 85:79, ketvirtfinalyje – su Lenkija 91:77, pusfinalyje – su Graikija 94:68.
Vokietija irgi žygiavo užtikrintai. Atkrintamųjų starte 85:58 nugalėjo Portugaliją, ketvirtfinalyje – 99:91 Slovėniją, o pusfinalyje palaužė Suomiją 98:86.
Turkijos lyderis Alperenas Šengunas pelno po 20,8 taško, atkovoja po 11 kamuolių ir fiksuoja 30,3 naudingumo balo vidurkį.
Vokietijos gretose rezultatyviausias su 21,1 taško vidurkiu – Franzas Wagneris, jis renka po 22,1 naudingumo balo per susitikimą.
