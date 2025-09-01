Turkija sutriuškino Estijos rinktinę

Nugalėtojams Alperenas Šengunas įmetė 21 tašką ir atkovojo 8 kamuolius, Ercanas Osmani surinko 14 taškų.
Pralaimėjusiems Kristianas Kullamae surinko 16 taškų.
Estija šiose rungtynėse nei karto nepirmavo ir turkai užtikrintai kontroliavo mačo eigą. Paskutiniame ketvirtyje komandas vienu metu skyrė 25 taškai.
Estai paskutines grupės rungtynes žais prieš Portugaliją, o Turkija susitiks su Serbija.
Estijos rinktinė: Kristianas Kullamae 16 (2/6 dvit., 4/7 trit.), Kregoras Hermetas 12 (4/6 trit.), Matthias Tassas 9 (3/6 dvit.), Henri Drellas (1/7 dvit., 2/5 trit.) ir Kasparas Treieris (2/4 trit.) po 8, Arturas Konontsukas 4 (0/4 trit., 5 rez. perd.), Mikkas Jurkatammas, Janari Joesaaras ir Joonas Riismaa po 2, Martas Rosenthalas 1.
Turkijos rinktinė: Alperenas Šengunas 21 (6/10 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.), Ercanas Osmani 14 (3/4 trit., 10 atk. kam.), Ademas Bona 12 (6/7 dvit., 4 atk. kam.), Cedi Osmanas 11 (2/5 trit., 4 atk. kam.), Sehmus Hazeris 9 (3/7 dvit., 4 rez. perd.), Shane Larkinas 7 (3/5 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Furkanas Korkmazas 5, Kenanas Sipahi 4 (1/4 trit.), Omeris Farukas Yurtsevenas 1.
