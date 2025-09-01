Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Turkija sutriuškino Estijos rinktinę

2025-09-01 16:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 16:48

Triuškinamą pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje iškovojo Turkijos (4/0) rinktinė. Ergino Atamano auklėtiniai rezultatu 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) nugalėjo Estijos (1/3) krepšininkus.

Alperenas Šengunas | FIBA nuotr.

0

Nugalėtojams Alperenas Šengunas įmetė 21 tašką ir atkovojo 8 kamuolius, Ercanas Osmani surinko 14 taškų.

Pralaimėjusiems Kristianas Kullamae surinko 16 taškų.

Estija šiose rungtynėse nei karto nepirmavo ir turkai užtikrintai kontroliavo mačo eigą. Paskutiniame ketvirtyje komandas vienu metu skyrė 25 taškai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estai paskutines grupės rungtynes žais prieš Portugaliją, o Turkija susitiks su Serbija.

Estijos rinktinė: Kristianas Kullamae 16 (2/6 dvit., 4/7 trit.), Kregoras Hermetas 12 (4/6 trit.), Matthias Tassas 9 (3/6 dvit.), Henri Drellas (1/7 dvit., 2/5 trit.) ir Kasparas Treieris (2/4 trit.) po 8, Arturas Konontsukas 4 (0/4 trit., 5 rez. perd.), Mikkas Jurkatammas, Janari Joesaaras ir Joonas Riismaa po 2, Martas Rosenthalas 1.

Turkijos rinktinė: Alperenas Šengunas 21 (6/10 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.), Ercanas Osmani 14 (3/4 trit., 10 atk. kam.), Ademas Bona 12 (6/7 dvit., 4 atk. kam.), Cedi Osmanas 11 (2/5 trit., 4 atk. kam.), Sehmus Hazeris 9 (3/7 dvit., 4 rez. perd.), Shane Larkinas 7 (3/5 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Furkanas Korkmazas 5, Kenanas Sipahi 4 (1/4 trit.), Omeris Farukas Yurtsevenas 1.

