TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Turkija sustabdė Ispaniją: lygiosios užkirto kelią idealiam rezultatui 2026 m. Pasaulio taurės atrankoje

2025-11-18 23:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 23:45

Ispanijos futbolo rinktinė nesugebėjo sėkmingai užbaigti atrankos į 2026 m. Pasaulio taurę.

Mikelis Oyarzebalis | Scanpix nuotr.

Ispanijos futbolo rinktinė nesugebėjo sėkmingai užbaigti atrankos į 2026 m. Pasaulio taurę.

0

Paskutinėse atrankos rungtynėse Ispanijos rinktinė su turkais sužaidė lygiosiomis 2:2.

Nors po itin greito Dani Olmo įvarčio Ispanijos rinktinė pirmavo, vėliau jiems teko netgi vytis varžovus. Denizas Gulas pirmajame kėlinyje ir Salihas Ozcanas po pertraukos savo įvarčiais išvedė į priekį Turkijos rinktinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, galutinį žodį rungtynėse tarė Mikelis Oyarzabalis. Puikią formą demonstruojantis puolėjas išlygino rezultatą.

Nors Ispanijos rinktinė laimėjo atrankos grupę, jiems nepavyko pasiekti tobulo rezultato. Iki tol jie buvo laimėję visas rungtynes bei pelnę 19 įvarčių be atsako.

Turkijos rinktinė grupėje liko antra ir kovos dėl bilieto į Pasaulio taurę atkrintamosiose varžybose.

