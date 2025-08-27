Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Tubelis įvardijo savo problemas: „Turiu pasitaisyti“

2025-08-27 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 16:12

Lietuvos rinktinė Europos čempionatą pradėjo užtikrinta pergale 94:70 prieš Didžiosios Britanijos krepšininkus. Debiutiniame čempionato mače ryškiai sužibėjo Ąžuolas Tubelis – puolėjas per 21 minutę pelnė 17 taškų, surinko 21 naudingumo balą ir padėjo komandai iškovoti pirmąją pergalę.

Tubelis | BNS nuotr.

Vis dėlto pats žaidėjas išliko kuklus, pripažindamas padaręs klaidų gynyboje ir pabrėždamas, kad turi sunkiai dirbti kaip jauniausias rinktinės narys.

0

Vis dėlto pats žaidėjas išliko kuklus, pripažindamas padaręs klaidų gynyboje ir pabrėždamas, kad turi sunkiai dirbti kaip jauniausias rinktinės narys.

„Naktį prieš priminiau sau, kur esu. Miegojau gerai, laikiausi tos pačios rutinos ir tiek. Eini ir žaidi iš visų jėgų už Lietuvą“, – sakė Ą. Tubelis.

Apie britų priartėjimą ir ne visada užtikrintą žaidimą puolėjas kalbėjo ramiai.

„Viskas susideda po truputį, viskas normalu. Britai greitai bėga į puolimą, gali pataikyti sunkius metimus. Pabaigoje gal atsipalaidavome, bet vėliau susitvarkėme gynybą ir viskas buvo gerai. Per daug gal buvo klaidų, pats priėmiau blogų sprendimų“, – teigė jis.

Pamatyti gausiai susirinkusius sirgalius tribūnose buvo ypatinga.

„Geras jausmas. Tai yra vienas iš pirmų mano oficialių čempionatų. Puerto Rike tik žaidžiau, bet čia gausiai susirinko sirgaliai. Pamenu, kad per televizorių žiūrėdavau ir jie garsiai girdėdavosi, dabar įsitikinau, jog tikrai yra garsūs. Smagu žaisti, jautiesi tarsi namuose“, – sakė jis.

Pergalė prieš britus suteikė pasitikėjimo, bet žaidėjas mato erdvės tobulėti.

„Jūs matote tik puolimą, bet mano klaidų gynyboje buvo. Sprendimai irgi nebuvo patys geriausi, galima buvo nerizikuoti tiek. Turiu pasitaisyti. Puolime darau tai, ką turiu daryti – bėgu, stengiuosi išlaikyti greitį. Varžovai nelabai mėgsta grįžti į gynybą, tą stengiausi išnaudoti“, – teigė Ą. Tubelis.

