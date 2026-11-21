Merginų svorio kategorijos iki 48 kg Marija Šmakotinaitė pralaimėjo ukrainietei Sofijai Turbininai. Kova buvo nutraukta anksčiau laiko.
Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) vienbalsiu teisėjų sprendimu 0-5 nusileido airei Grace Conway, o Martinas Moisejenko (iki 85 kg) taip pat 0-5 neprilygo lenkui Wiktorui Skibai.
Kartu su sportininkais Kroatijoje dirbo treneriai kėdainietis Bronislavas Šimokaitis ir kaunietis Raimundas Plukas. Į Senojo žemyno pirmenybes Poreče išvyko ir teisėjas iš Lietuvos – panevėžietis Mindaugas Urbonavičius.
Iš viso Europos iki 23-ejų metų bokso čempionate Kroatijoje varžosi 276 sportininkai iš 40 Senojo žemyno valstybių – 185 vyrai ir 91 moteris.
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