TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Trumpiausias sezono interviu? Lance'as Strollas į klausimus atsakinėjo vienu žodžiu

2025-09-10 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 18:53

Sekmadienį vykusiose Italijos GP lenktynėse blankiai pasirodė „Aston Martin“ pilotas kanadietis Lance‘as Strollas. Jis finišavo 18-as ir ratu atsiliko nuo nugalėtojo Maxo Verstappeno iš „Red Bull“ komandos.

Lance'as Strollas | „Stop“ kadras

0

Po lenktynių L. Strollas pasižymėjo absurdiškiausiu šio sezono interviu.

Kanadietis beveik 50 ratų įveikė su kietų padangų komplektu, bet saugos automobilis per visą tą laiką trasoje nepasirodė, tad L. Strollas iš tokios konservatyvios strategijos nieko nepešė. Paklaustas, ar padarė viską, ką galėjo išspausti iš tokios strategijos, L. Strollas atsakė vienu žodžiu – „taip“. Vėliau žurnalistas pasiteiravo kanadiečio, kaip jis jautėsi bolide, o L. Strollas atsakė, kad „viskas buvo gerai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Strollas dar buvo paklaustas, ar turi ką daugiau pridurti apie Italijos GP lenktynes, bet jis tik tylėjo. Nekomentavo jis ir incidento su Estebanu Oconu, už kurį varžovui buvo skirtos 5 baudos sek. ir 1 baudos balas.

Paklaustas, ar buvo bent kokio pozityvo Italijos GP lenktynėse, L. Strollas atsakė – „nelabai“.

Tai ir buvo visas interviu, o L. Strollo atsakymai kartu sudėjus truko apie 10 sekundžių.

„Aston Martin“ vadovas Mike‘as Krackas po šio interviu užstojo komandos savininko sūnų.

„Turėjome žemą starto poziciją, pasirinkome konservatyvią strategiją ir tikėjomės, kad trasoje pasirodys saugos automobilis. Deja, jo taip ir nesulaukėme. Tokiais atvejais yra normalu jausti pyktį – atrodo, kad spaudi iš bolido maksimumą, bet vis tiek kovoji dėl nieko. Suprantu, kodėl Lance‘as galėjo būti piktas. Mums kilo problemų ir sustojimo boksuose metu – Lance‘as ten buvo užlaikytas per ilgai. Turime išspręsti šitas problemas“, – sakė M. Krackas.

Nors L. Strollas dažnai sulaukia kritikos, šiame sezone jis yra pelnęs daugiau taškų už komandos draugą Fernando Alonso (32 prieš 30).

