„Top Dance Open“ varžybose – Lietuvos šokėjų pergalė ir finalai

Radvilas Sakalauskas ir Tėja Misikonytė (Vilniaus „Ratuto“), WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje iškovojo bronzos medalius. Finale Lietuvos pora už visus penkis šokius buvo įvertinta trečiosiomis vietomis. Toje pačioje grupėje Armandas Budrys ir Smiltė Žilinskė (Kauno „Sūkurys“) užėmė 6 vietą. Iš viso šioje grupėje varžėsi 21 pora.
WDSF jaunimo iki 21 metų standartinių šokių finale varžėsi Motiejus Užusienis ir Smiltė Vidrinskaitė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“ ir Kauno „Rolo“). Lietuvos duetas tarp septynių porų užėmė 5 vietą, o aukščiausiai buvo įvertintas už lėtą fokstrotą ir kvikstepą, kuriuose pelnė ketvirtąsias vietas.
Jaunimo iki 21 metų Lotynų Amerikos šokių grupėje į finalą pateko Kasparas Svistunavičius ir Medeina Gričiūtė (Kauno „Toro“ ir Vilniaus „Ratuto“). Tarp 15 porų jie užėmė 5 vietą.
DSE jaunių I Lotynų Amerikos šokių varžybose Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė (Šiaulių „Šypsena“) iškovojo pirmąją vietą tarp 21 poros. Finale Lietuvos duetas laimėjo sambą, ča ča ča, pasodoblį ir džaivą, o už rumbą buvo įvertintas antrąja vieta.
Toje pačioje grupėje Benas Linevas ir Simona Jefimenkaitė (Kauno „Tvistas“ ir Jonavos „Bonus“) užėmė penktąją vietą. Finale už džaivą pora pelnė antrąją, už ča ča ča – ketvirtąją, o už sambą, rumbą ir pasodoblį – penktąsias vietas.
DSE jaunių I standartinių šokių varžybose Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė pelnė dar vieną apdovanojimą – trečiąją vietą tarp 21 poros. Finale už lėtą valsą ir Vienos valsą jie buvo įvertinti antrosiomis, už kvikstepą – trečiąja, o už tango ir lėtą fokstrotą – šeštosiomis vietomis.
Šios grupės finale Kajus Norkus ir Danielė Andrulytė užėmė penktąją vietą. Už lėtą fokstrotą pora pelnė trečiąją, už tango, Vienos valsą ir kvikstepą – penktąsias, o už lėtą valsą – šeštąją vietą.
DSE jaunių II Lotynų Amerikos šokių varžybose Martynas Karmonas ir Mėta Misikonytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“) iškovojo trečiąją vietą tarp 12 porų. Už visus penkis finalo šokius duetas buvo įvertintas trečiosiomis vietomis.
Lietuvos atstovę finale turėjome ir jaunimo solo Lotynų Amerikos šokių varžybose. Gabija Rimkutė (Kauno „Svaja“) pateko tarp aštuonių finalininkių ir galutinėje įskaitoje užėmė 8 vietą tarp 12 dalyvių.
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