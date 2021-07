Tokijuje 3 prieš 3 krepšinio turnyrą pergalėmis pradėjo Latvijos ir Serbijos rinktinės

Latviai pirmose rungtynėse 21:14 nugalėjo Lenkiją, tuo tarpu Serbija 22:12 palaužė Kiniją.

Kiek vėliau šiandien serbai dar susikaus su Nyderlandais, o Latvija – su Belgija.

Be šių komandų 3x3 kvalifikacinėje grupėje dar rungtyniauja Rusijos olimpinis komitetas ir Japonija.

First ever Olympic game of 3x3!! 😍



It's not a dream... From the streets to the Olympics! ✅#Tokyo2020 #3x3 pic.twitter.com/9nGb5RMA4S