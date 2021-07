Tokijuje išdalintas pirmas olimpinių žaidynių medalių komplektas: pirmąjį auksą laimėjo kinė

10 m orinio šautuvo rungtyje 251,8 taško surinkusi kinė taip pat pasiekė ir olimpinį rekordą.

Sidabro medaliu džiaugėsi iki paskutinio šūvio pirmavusi Rusijos olimpinio komiteto (ROC) komandos narė Anastasija Galašina, surinkusi 251,1 taško. Trečią poziciją užėmė Šveicarijos atstovė Nina Christen.

Olimpinį kvalifikacijos rekordą pagerinusi norvegė Jeanette Hegg Duestad liko penkta.

