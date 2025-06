Tituluota Ukrainos gimnastė įsiutino tautiečius: „Kodėl rusiškai kalbančius žmones reikia išspirti iš šalies?“

„Nesuprantu tų, kurie sako, kad rusiškai kalbančius žmones reikia išspirti iš Ukrainos. Tiesą pasakius, aš gerai kalbu tiek ukrainietiškai, tiek rusiškai. Man nėra jokio skirtumo, kuria kalba žmonės bendrauja.

Jei jūs prievarta reikalausite visų kalbėti ukrainietiškai, tai prie gero neprives. Žmonės patys turi norėti tai daryti, o prievarta jūs juos tik „atbaidysite“. Nustokime badyti pirštais vieni į kitus. Savo nuomonę išsakiau, o dabar galite pradėti „pliekti“ mane“, – rašė Charkive gimusi V. Nikolčenko.

Teigiama, kad V. Nikolčenko taip neva sureagavo į nužudyto kario žmonos Katerynos Motrych žodžius, kuri ragino ukrainiečius savyje atsisakyti visko, kas rusiška.

V. Nikolčenko po savo pareiškimų buvo pasmerkta internautų ir nusprendė jiems pateikti atsaką.

„Aš jums nieko blogo nepadariau ir asmeniškai jūsų nepažįstu, o jūs man linkite mirties vien dėl mano pasisakymų. Patys pamąstykite, ką jūs darote. Mums virš galvų skrenda raketos, žmonės žūsta, o jūs savo tautietei norite „perkąsti garklę“ tik dėl jos kalbos“, – rašė V. Nikolčenko, dar paklaususi internautų, kada jie paskutinį kartą paaukojo pinigų Ukrainos kariuomenei.

2023 m. V. Nikolčenko įsivėlė į kitą skandalą, kai pareiškė, kad „nekenčia lenkų ir Lenkijos“. Po to pasisakymo gimnastė buvo išmesta iš rinktinės. Ukrainietė dar teisinosi, kad ją ištiko emocinis protrūkis ir atsiprašė dėl savo žodžių, bet tai situacijos nepakeitė. Pernai V. Nikolčenko pranešė, kad karjerą sporte baigė.

Ukrainian gymnast was expelled from the national team due to hatred towards Poland and Poles



The bronze world champion of 2019 Ukrainian Vlada Nikolchenko published a stories with hatred towards Poland and Poles in her Instagram. In the post, the athlete complained that she… pic.twitter.com/y16ZrpGHqb

REKLAMA

REKLAMA