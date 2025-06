Ekspertai apie penktojo NBA naujokų biržos šaukimo tylą: „Tave gali pašaukti į komandą, kurios nenori. Toks jau yra NBA naujokų biržos pobūdis“

Nepaisant viešo džiaugsmo, kurį išreiškė klubo savininkas Ryanas Smithas ir vadovybė, A. Bailey kol kas nedalyvauja komandos veikloje. Jutos klubo atstovai laukia jo atvykstant į vasaros lygos stovyklą, kuri prasidės pirmadienį.

NBA apžvalgininkas Shamsas Charania situaciją aptarė „The Pat McAfee Show“ laidoje: „Jazz“ pasiruošę jį priimti, kai tik jis atvyks. Akivaizdu, kad šiuo metu sklando įvairios kalbos.“

Sh. Charania pažymėjo, kad A. Bailey prieš naujokų biržą neatvyko į Jutos klubo stovyklą, kaip ir kitas Jutos pirmojo rato šaukimas Walteris Claytonas jaunesnysis.

Nors A. Bailey sprendimas iškart neprisijungti prie komandos sukėlė nuostabą, Sh. Charania pabrėžė, kad Jutos vasaros lygos stovykla prasideda tik pirmadienį, todėl techniškai jokių taisyklių dar nepažeidė.

„Akivaizdu, kad tarp abiejų pusių kilo komunikacijos trukdžių, – aiškino Sh. Charania. – A. Bailey turi atstovą Omarą Cooperį, tačiau jis nėra sertifikuotas NBA agentas.“

O. Cooperis, buvusio NBA žaidėjo Sharife’o Cooperio tėvas, aktyviai dalyvavo visame A. Bailey pasiruošimo procese prieš biržą, o tai galėjo apsunkinti tiesioginį ryšį su komandomis.

Pranešama, kad A. Bailey stovykla buvo suinteresuota kitomis komandomis, tarp kurių buvo Vašingtono „Wizards“, Bruklino „Nets“ ir Naujojo Orleano „Pelicans“, tačiau šie variantai biržos vakarą taip ir neišsipildė.

„Tave gali pašaukti į komandą, kurios nenori. Toks jau yra NBA naujokų biržos pobūdis“, – sakė Sh. Charania.

Viešojoje erdvėje pasirodė nuogąstavimų, kad A. Bailey gali boikotuoti „Jazz“, tačiau Sh. Charania atmetė ilgalaikio konflikto tikimybę.

„Jazz“ nesiruošia iškeisti A.Bailey... Jei jis žais NBA, jis žais Jutos „Jazz“. Tai – faktas“, – sakė Sh. Charania.

ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas „SportsCenter“ laidoje taip pat komentavo situaciją, teigdamas, kad tarp A. Bailey ir komandos „kontakto kol kas beveik nėra“. Vis dėlto tiek B. Windhorstas, tiek Sh. Charania pabrėžė, jog kol A. Bailey prisijungs iki pirmadienio treniruočių pradžios, krizės nėra.

„Krizės dar nėra, – teigė B. Windhorstas. – Jei jis atvyks – jokių problemų, tikėkimės, kad jo karjera Jutoje prasidės sėkmingai. Jei ne – tada žiūrėsime, kokių veiksmų imsis abi pusės.“

Sh. Charania savo pasisakymą baigė optimistiškai: „Tikiuosi, kad situacijoje greitai įsivyraus sveikas protas. Ketveri metai, 40 milijonų dolerių – tokia yra naujoko sutartis. O „Jazz“ šaukė Ace’ą Bailey dėl Ace’o Bailey. Jis ir žais būtent ten.“

Pats A. Bailey, kuomet buvo pašauktas, daug džiaugsmo nerodė.

