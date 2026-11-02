„Thunder“ į arenos palubes iškels Westbrooko marškinėlius

Ekipa 2027 metų vasario 7 dieną iškels 37 metų 193 cm ūgio buvusio atakų organizatoriaus marškinėlius į arenos palubes. Šie marškinėliai bus pažymėti numeriu 0.
Amerikietis „Thunder“ gretose praleido didžiausią karjeros dalį – 11 metų. Čia jis sužaidė 821 rungtynes ir per vidutiniškai 35 minutes fiksavo 23 taškų, 7 atkovotų, 1,8 perimto kamuolio bei 8,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Būtent Oklahomoje 2017 metais R. Westbrookas tapo lygos MVP, o šiuo metu yra ir daugiausiai trigubų dublių NBA atlikęs žaidėjas (209).
Po 11 metų „Thunder“ komandoje krepšininkas vėliau žaidė Hiustono „Rockets“, Vašingtono „Wizards“, Los Andželo „Lakers“, Los Andželo „Clippers“, Denverio „Nuggets“ ir Sakramento „Kings“ ekipose.
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