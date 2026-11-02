Nojus Zakarauskas pasaulio MMA čempionatą pradėjo pergale

Sėkmingai čempionatą pradėjo Nojus Zakarauskas. Jis vyrų svorio kategorijoje iki 74,8 kg nugalėjo marokietį Youssefą Ben Zemouri. Lietuvis kovą laimėjo smaugimo veiksmu.
Aštuntfinalyje lietuvis kausis su Angolos atstovu Jose Paixao.
Savo starto čempionate dar laukia Karolis Diugevičius. Jis jaunimo svorio kategorijos iki 79,4 kg pirmajame rate varžovo neturėjo, o aštuntfinalyje susitiks su vengru Imre Czentaru.
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