Teisėjas po rungtynių paprašė Messi marškinėlių

Lionelis Messi antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė Majamio „Inter“ į priekį 1:0. Rezulatyvų perdavimą atliko Sergio Busquetsas. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

Po šių rungtynių teisėjas Marco Antonio Ortizas Nava po galutinio švilpuko paprašė L.Messi marškinėlių. Argentinietis sutiko jam padovanoti marškinėlius persirengimo kambaryje.

