Šveicarija, Austrija ir Belgija iškovojo kelialapius į 2026 m. Pasaulio taurę

Lemiamose atrankos rungtynėse Šveicarija išvykoje atsilaikė prieš Kosovą ir po lygiųjų 1:1 laimėjo savo grupę.
Įvarčiais rinktinės apsikeitė antrajame kėlinyje. Į Rubeno Vargaso smūgį atsakė Kosovo atstovas Florentas Muslija.
Į Pasaulio taurę keliauja ir Austrija. Austrai rungtynes su Bosnija ir Hercegovina taip pat baigė lygiosiomis 1:1.
Bosniai jau 12-ąją minutę buvo priekyje po Hario Tabakovičiaus įvarčio ir buvo arti išsvajoto tiesioginio kelialapio. Visgi, austrų didvyriu tapo Michaelas Gregoritschas, kuris 77-ąją minutę išplėšė pergalės vertas lygiąsias.
Reikalus paskutinėse rungtynėse sutvarkė ir Belgija. Ji net 7:0 sutriuškino Lichtenšteiną. Pergalė leido jiems laimėti grupę ir tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!