TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Šveicarija, Austrija ir Belgija iškovojo kelialapius į 2026 m. Pasaulio taurę

2025-11-19 00:11
2025-11-19 00:11

Paaiškėjo dar trijų kelialapių į 2026 m. Pasaulio taurę savininkės.

Michaelas Gregoritschas | Scanpix nuotr.

Paaiškėjo dar trijų kelialapių į 2026 m. Pasaulio taurę savininkės.

0

Lemiamose atrankos rungtynėse Šveicarija išvykoje atsilaikė prieš Kosovą ir po lygiųjų 1:1 laimėjo savo grupę.

Įvarčiais rinktinės apsikeitė antrajame kėlinyje. Į Rubeno Vargaso smūgį atsakė Kosovo atstovas Florentas Muslija.

Į Pasaulio taurę keliauja ir Austrija. Austrai rungtynes su Bosnija ir Hercegovina taip pat baigė lygiosiomis 1:1.

Bosniai jau 12-ąją minutę buvo priekyje po Hario Tabakovičiaus įvarčio ir buvo arti išsvajoto tiesioginio kelialapio. Visgi, austrų didvyriu tapo Michaelas Gregoritschas, kuris 77-ąją minutę išplėšė pergalės vertas lygiąsias.

Reikalus paskutinėse rungtynėse sutvarkė ir Belgija. Ji net 7:0 sutriuškino Lichtenšteiną. Pergalė leido jiems laimėti grupę ir tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę.

