TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Škotija po 28 metų triumfuoja: dramatiška pergalė prieš „Daniją“ atvėrė duris į 2026 m. Pasaulio taurę

2025-11-18 23:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 23:58

Škotija švenčia – jų šalies rinktinė po ilgos pertraukos žais tarp stipriausių planetos futbolo komandų.

Škotijos futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Škotija švenčia – jų šalies rinktinė po ilgos pertraukos žais tarp stipriausių planetos futbolo komandų.

1

Paskutinėse atrankos rungtynėse škotai 4:2 nugalėjo Daniją. Pergalė leido aplenkti oponentus turnyrinėje lentelėje ir iškovojus pirmąją vietą patekti į 2026 m. Pasaulio taurę.

Jau trečiąją minutę visą Škotiją ant kojų pakėlė įspūdingas Scotto McTominay įvartis. Galingai iššokęs saugas pasižymėjo smūgiu per save.

Tiesa, lengva jiems nebuvo. Rasmusas Hojlundas po pertraukos realizavo baudinį ir išlygino rezultatą.

Dar didesnės danų bėdos prasidėjo po to, kai Rasmusas Kristensenas prieš save išvydo antrąją geltoną kortelę ir paskutinį pusvalandį paliko savo komandos draugus žaisti mažumoje.

Daugumoje žaidusius škotus dar kartą link Pasaulio taurės priartino po keitimo į aikštę žengęs Lawrence`as Shanklandas. Visgi, danai nepasidavė ir Patricko Dorgu įvarčio dėka dar kartą atsidūrė sau palankioje situacijoje.

Viskas sprendėsi jau per pridėtą laiką. Ten iš pradžių Kieranas Tierney, o vėliau ir Kenny McLeanas atnešė šventę škotams.

Paskutinį kartą Pasaulio taurėje Škotijos rinktinė žaidė prieš 28 metus – 1998 metais.

Danija vilčių žaisti Pasaulio taurėje dar neprarado – jų laukia atkrintamosios varžybos.

