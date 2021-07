Taip pat trečiadienį į kovą stos ir plaukikai – Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova bei Andrius Šidlauskas.

Olimpiečius palaikyti ir transliacijas sekti žiūrovai kviečiami per TV3, TV6 ir naujienų portalą tv3.lt.

Svarbiausi trečiadienio (07-28) lietuvių pasirodymai per TV3:

03.10-04.10 val. – Irklavimas (finalas). Dalyvauja – Donata Karalienė ir Milda Valčiukaitė (numatoma – 03.18 val.), Saulius Ritteris ir Aurimas Adomavičius (numatoma – 03.40 val.)

Sėkmingai sekmadienį pusfinalyje pasirodžiusios M. Valčiukaitė ir D. Karalienė stos į paskutinę kovą dėl medalių Tokijo vasaros olimpinėse žaidynėse. Pusfinalyje moterų porinė dvivietė „Jūros miško“ trasoje, 2000 m distancijoje, savo plaukime buvo trečiosios ir užtikrintai žengė į finalą.

Irkluotojų S. Ritterio ir A. Adomavičiaus trečiadienio naktį laukia B finalas dėl 7-12 vietos. Sekmadienį 2000 m distancijos pusfinalyje savo plaukime jie liko paskutiniai – užėmė 6-ją vietą, o norint patekti į finalą, jie turėjo patekti į pirmąjį trejetuką.

05.30-06.40 val. Plaukimas (pusfinalis). Dalyvauja – Andrius Šidlauskas (numatoma – 05.21 val.).

Plaukiko A. Šidlausko Tokijo vasaros olimpinėse žaidynėse laukia dar vienas pusfinalis plaukimo 200 m krūtine nuotolyje. Antradienį atrankoje pasirodęs plaukikas pusę distancijos plaukė pasaulio rekordo tempu, vis dėlto vėliau nusileido varžovams. Bendroje įskaitoje jis liko 13-as, tačiau tokio rezultato buvo gana, kad patektų į pusfinalį.

13.30-13.40 val. Plaukimas. Dalyvauja – Kotryna Teterevkova.

Plaukikės K. Teterevkovos dar laukia kova plaukimo 200 m krūtine atrankoje. Šių žaidynių metu 19-metė taip pat plaukė ir 100 m krūtine atrankoje, kurioje atplaukė pirma. Deja, pusfinalyje ji finišavo septinta ir į finalą nebepateko.

14.00-14.10 val. Plaukimas. Dalyvauja – Danas Rapšys.

Šią naktį D. Rapšys startuos 200 m kompleksiniu būdu rungtyje. Kiek anksčiau sportininkas plaukė 200 m laisvu stiliumi rungtyje bei 400 m laisvu stiliumi rungtyje. Po trečiadienio plaukimo, Dano dar lauks pasirodymas ir 4x100 kombinuotoje estafetėje.

Svarbiausi trečiadienio (07-28) lietuvių pasirodymai per TV6:

13.00-14.30 val. Plaukimas. Dalyvauja – Kotryna Teterevkova (numatoma – 13.36 val.), Danas Rapšys (numatoma – 14.01 val.)

D. Rapšio ir K. Teterevkovos plaukimus su ekspertų komentarais stebėkite per TV3, o visą transliaciją – per TV6. Internetu šias transliacijas sekti galite ir per tv3.lt.

Kitos aktualios transliacijos

Trečiadienį žiūrovų laukia ne tik lietuvių olimpiečių pasirodymai, bet ir kitos reikšmingiausios Tokijo vasaros olimpinių žaidynių transliacijos. Antradienį įvyko moterų sinchroninių šuolių į vandenį finalai, o trečiadienį kviečiame stebėti vyrų sinchroninių šuolių į vandenį nuo 3 m tramplino finalus.

Taip pat didelis dėmesys skiriamas ir krepšinio gerbėjams – šių metų Tokijo vasaros olimpinėse žaidynėse debiutavęs 3x3 krepšinis pritrauks aistruolius vyrų ir moterų pusfinaliais, kova dėl bronzos bei finalais. TV3 taip pat transliuos ir žiūrovų pamėgtos ritminės gimnastikos ir daugiakovės vyrų finalus, o TV6 – regbio kovą dėl bronzos bei finalą.

TV3:

9.00-10.00 val. Šuoliai į vandenį (finalas).

11.15-13.10 val. Krepšinis 3x3 (pusfinaliai).

13.40-14.00 val. Gimnastika (finalas).

14.10-16.00 val. Gimnastika (finalas).

TV6:

11.30-12.40 val. Regbis.

14.45-16.55 val. Krepšinis 3x3.

Dėl nenumatytų aplinkybių (pakitusių oro sąlygų, sportininkų pasirodymų varžybose ir kt.) tvarkaraštis, o taip pat ir transliacijų laikas, nuolatos keičiasi. Į tai reaguodama TV3 žiniasklaidos grupė žiūrovams atnaujintą tvarkaraštį su numatomomis transliacijomis stengiasi pateikti kuo įmanoma dažniau.

Visus lietuvių olimpiečių startus stebėkite per TV3, TV6 ir naujienų portale tv3.lt, o karščiausios naujienos, rezultatai ir transliacijos – specialiame tv3.lt polapyje – https://www.tv3.lt/tokyo2020 .