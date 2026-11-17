28 metų futbolininkas prie Marijampolės ekipos prisijungė prieš 2026 metų sezoną ir Toplygoje per 31 sužaistas rungtynes atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei 4 kartus buvo įspėtas.
„Džiaugiamės, kad pavyko Ernestą išsaugoti, jis šį sezoną buvo labai svarbus komandos narys, atlikęs daug darbo tiek aikštėje, tiek už jos ribų, – sakė „Sūduvos“ direktorius Karolis Skinkys. – Tikimės iš jo tos pačios lyderystės, kovingumo ir kitais metais.“
Pats futbolininkas 2026-uosius vadina ypatingais.
„Šis sezonas „Sūduvoje“ man buvo tikrai ypatingas. Kartu iškovojome 2 vietą, o viso sezono metu siekėme ir paties aukščiausio tikslo – čempionų titulo. Asmeniškai tai buvo vienas geriausių mano sezonų, kupinas gerų emocijų, iššūkių ir gražių akimirkų po paskutinio švilpuko, – sakė E. Stočkūnas. – Sprendimą pratęsti sutartį su „Sūduva“ lėmė ne viena priežastis. Šiais metais dar kartą įsitikinau, kad klubas turi didelių ambicijų, siekia tik aukščiausių tikslų ir yra pasiruošęs dėl jų kovoti. Ne mažiau svarbus ir mūsų kolektyvas – turėjome tikrai nuostabią rūbinę, kurioje gera būti, dirbti ir siekti bendrų tikslų.
Džiaugiuosi galėdamas ir toliau būti šio klubo dalimi. Tikiu, kad kartu galime dar daugiau, todėl laukiu naujo sezono ir naujų iššūkių!“
Galiojančias sutartis su „Sūduva“ šiuo metu taip pat turi Rokas Pačėsa, Henry Uzochukwu, Žygimantas Baltrūnas, Jehoras Cykalo, Rati Grigalava, Markas Beneta, Yusuke Omori, Ignas Skamarakas, Pjus Bičkauskas, Sidy Sanokho, Faustas Steponavičius, Frankline’as Tangiri, Lucky Tomas ir Meinardas Mikulėnas.
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