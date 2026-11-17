Šis sugrįžimas 34-erių I. Barysui žymi naują karjeros etapą, padiktuotą asmeninių motyvų. Kovotojas neslėpė, kad sprendimas vėl žengti į ringą yra glaudžiai susijęs su duotu žodžiu artimiausiam žmogui. Per daugiau nei 20 metų trunkančią profesionalaus kovotojo karjerą kaunietis spėjo iškovoti aukščiausios prabos apdovanojimus ir susižerti laurus įvairiose kovinio sporto disciplinose. Lietuvis yra tapęs kitų organizacijų pasaulio čempionu bei Kudo čempionatų nugalėtoju. Profesionalioje MMA narve jo sąskaitoje yra 14 pergalių, du pralaimėjimai ir vienerios lygiosios, o kikbokso ringuose iškovota 15 pergalių bei patirta vos viena nesėkmė.
Pastarąjį kartą I. Barysas kovojo 2024 metų kovo mėnesį, kai Vilniuje vykusiame „KOK 120“ turnyre nugalėjo baltarusą Uladzislavą Haliakevičių. Vėliau dėl sudėtingų traumų sportininkas turėjo atsitraukti nuo aktyvių kovų ir visą dėmesį sutelkė į trenerio darbą. Jis yra žinomas kaip „Fightersland“ klubo vyriausiasis treneris, kurio auklėtiniai – Ignas Pauliukevičius, Evaldas Balsys bei Deividas Žamba – sėkmingai skina pergales UTMA ringuose. Taip pat I. Barysas dirba ir kaip UFC kovojančios Ernestos Kareckaitės strategas.
Kaune I. Baryso laukiantis varžovas R. Mastersas Lietuvos kovinio sporto gerbėjams jau yra pažįstamas iš ankstesnių akistatų su vienu iš jo auklėtinių – D. Žamba. Pirmą kartą britas ir lietuvis susitiko 2025 metų spalio 28 dieną vykusiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre lengviausio svorio (iki 135 svarų arba 61,2 kg) kategorijos kovoje. Tąkart akistata po pirmojo raundo buvo paskelbta neįvykusia dėl narvo lūžio. Antrasis R. Masterso ir D. Žambos susitikimas įvyko „UTMA 15“ turnyre 2025 metų lapkričio 28 dieną pagal MMA taisykles (trys raundai po penkias minutes) svorio kategorijoje iki 60 kilogramų. Tąkart D. Žamba techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo R. Mastersą.
R. Masterso kovinis pagrindas ir beveik visos pergalės yra susijusios su imtynėmis bei brazilišku džiudžitsu (BJJ). Pagrindinis brito ginklas – giljotinos smaugimas ir darbas iš viršaus parteryje, tačiau kovoje bokso taisyklėmis su MMA pirštinėmis jis negalės naudotis savo stipriausiais ginklais.
Atvirai UTMA tinklalaidėje kalbėjęs I. Barysas papasakojo, kaip gimė sprendimas vėl užsimauti pirštines bei tikino, kad ši mintis jį lydėjo nuolatos, tačiau tam trukdė intensyvus darbas.
„Viskas išėjo labai paprastai. Pirmiausia, mintys materializuojasi. Visą laiką turėjau galvoje mintį, kad norėčiau sugrįžti, – dėstė I. Barysas. – Tik buvo daug trukdžių, nes visą save esu pašventęs savo kovotojams. Gavosi taip, kad Ignas (Pauliukevičius, – aut. past.) iškritęs, Evaldui Balsiui su Vitu Karosu nesigauna sukovoti – vis kažkokios traumos ar nukėlimai.“
Lemtingas pokalbis įvyko kovotojui esant namuose, kai paskambinęs organizacijos atstovas Viktoras Gecas pasiūlė išnaudoti laisvą langą. Iš pradžių I. Barysas dvejojo ir kitą dieną parašė žinutę, jog dar nesijaučia pasiruošęs, nes buvo ką tik grįžęs iš sunkios stovyklos ir psichologiškai neatsistatęs.
„Tuomet atvažiavo pasikalbėti. Išgirdau išties labai negražių dalykų apie tai, ką kalba apie mane. Kadangi tai palietė mano artimus žmones, net nesudvejojęs sutikau“, – sakė kaunietis.
Grįžti į ritmą po ilgokos pertraukos, pasak sportininko, yra itin sudėtinga, nes kūnas nuolat primena apie senas traumas. Paklaustas apie savo fizinę ir psichologinę būseną, treneris neslėpė, jog kasdienybė reikalauja didelių pastangų.
„Esu tokioje būsenoje, kad ryte atsikėlęs savęs klausiu: ką aš čia darau? Bet paskui suprantu, kad viskas gerai, judame pirmyn, – vertino I. Barysas. – Man 34 metai. Aišku, yra niuansų: kai lipi iš lovos, eini laiptais, su kiekvienu žingsniu galvoji apie traumą, kaip tą koją padėti. Tai mane stabdo. Jeigu nebūčiau traumuotas, kovočiau be jokių problemų. Mano ambicijos buvo didelės, bet patyriau tokią traumą, po kurios žmonės išvis nevaikšto ir nebesportuoja.“
Būtent dėl šios priežasties buvo pasirinktos bokso taisyklės su mažomis pirštinėmis, kurios apriboja spyrius ir leidžia kūnui suteikti šiek tiek laisvės. I. Barysas išsamiai papasakojo apie savo kelio problemas – jis atskleidė, kad visiškai neturi kelio girnelės, o kaulas trinasi į kaulą. Anksčiau atlikta operacija, kurios metu išpjautas kaulas ir įdėta plokštelė, nepadėjo išvengti komplikacijų po per didelio krūvio grįžus į sportą po dvejų metų.
„Kai tik pradedu spardyti kojomis, vieną ar dvi dienas viskas būna gerai, bet kai mušu, savęs negailiu. Automatiškai gaunasi, kad kažkur pertempi, o tada nebegali net eiti, abu kelius skauda, – dėstė I. Barysas. – Galvoji tik kaip išgyventi, nes neišeina nei treniruoti, nei vaikščioti – koja visiškai sumedėja. Kelias pilnas vandens, jis saugosi. Sąnario tikrai nedėsiu tol, kol dar galiu vaikščioti ir paeiti. Trumpai tariant, tiesiog nepasisekė, bet yra kaip yra.“
Pasiūlymo susikauti lietuvis sulaukė spalio pabaigoje, vos grįžęs iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Dėl laiko stygiaus jis pats vadovauja savo pasiruošimui, o mokiniai tapo pagrindiniais treniruočių partneriais.
„Jei anksčiau aš gyvenau dėl savo sportininkų, tai dabar jie šiek tiek pagyvens dėl manęs. Visi labai stengiasi – ir Ernesta, ir Evaldas, dabar Ignas grįžo po poilsio, Žamba jungiasi į treniruočių stovyklą. Visus išjudinsiu ir dabar jie turės paragauti tėvelio duonos“, – džiaugėsi kovotojas.
I. Barysas pasakojo, kad auklėtiniai labai džiaugiasi pasikeitusiais vaidmenimis, o darbas vyksta jaučiant abipusę pagarbą – sportininkai nelipa per save ir nesistengia iš visų jėgų sumušti savo trenerio. Ruošiantis vėlyvam pasirodymui turnyre, tenka adaptuotis ir prie naktinių krūvių, kai letenas tenka laikyti dešimtą valandą vakaro.
„Aš vis tiek eisiu su Ernesta, nes mes vienas kitą nuolat lydime. Į kampą greičiausiai pasiimsiu ir Vilių, – apie savo komandą ringo kampe sakė I. Barysas. – Tai senas vilkas, kuris su manimi yra nuo 2010 metų. Dirbsime taip, kaip esame įpratę. Mano mokiniai bus šalia per visą pasiruošimo etapą. Rūbinėje prieš pat kovą atidirbinėsime sąlygines situacijas tiek su Ernesta, tiek su Evaldu ar Žamba – tiesiog apšilsime ir ramiai būsime visi kartu.“
I. Barysas atskleidė, kad tai yra pirma tokia treniruočių stovykla, kai visą procesą jis dėliojasi pats. Nors anksčiau manė, kad negali pats sau būti treneriu, laiko trūkumas privertė ieškoti išeičių. Kitai kovai kaunietis planuoja išvykti į stovyklą užsienyje ir pagyventi vien dėl savęs.
Šis sugrįžimas I. Barysui turi ir itin gilią, asmeninę prasmę. Tai bus pirmoji jo kova po tėčio netekties, kuriam jis prieš mirtį davė svarbų pažadą.
„Prieš mirtį tėvui pasakiau, kad noriu sukovoti dar dvi ar tris kovas, ir jis man davė tam leidimą, – su ašaromis akyse sakė I. Barysas. – Pažadėjau po to baigti karjerą, išeiti iškėlęs galvą ir viską užbaigti. Sunku apie tai kalbėti. Darysiu maksimaliai viską, kad ištesėčiau šį pažadą. Tiesiog labai sunku apie tai kalbėti.“
Treneris neslėpė, kad pastarasis gyvenimo etapas pareikalavo didžiulės dvasinės stiprybės, tačiau jis yra pasiryžęs eiti iki galo.
„Iš tikrųjų, jaučiu kasdienį skausmą, nes tas žmogus man nešė šviesą gyvenime. Kai jo nebeliko, dalelė manęs taip pat mirė, – jautriai kalbėjo sportininkas. – Tai labai skaudu, bet aš nepasiduosiu. Atiduosiu visą save šiam etapui ir išeisiu iškėlęs galvą. Jeigu reikės mane išnešti, vis tiek padarysiu viską, ką galiu. Sakau tai iš visos širdies.“
Vertindamas bendrą Lietuvos kovinio sporto lygį ir evoliuciją po savo paskutinės kovos, I. Barysas atviravo, kad visada jautė norą pasitikrinti jėgas su geriausiais šalies atletais.
„Lietuvoje niekada neturėjau šanso sukovoti su mūsų šalies elitu ir įrodyti, kas esu. O mūsų kovotojai yra labai geri, – pabrėžė kaunietis. – Visas tas Lietuvos elitas – pradedant nuo 63 kilogramų svorio kategorijos ir baigiant 95 kilogramų, kur kovotojai dabar pikuoja, yra itin stiprus. Turime tikrai labai rimtus atletus. Dabar, turėdami tokią lygą, galime parodyti save pasauliui. Tą sėkmingai ir darome, nes atvažiuoja tikrai aukšto lygio priešininkai.“
Tuo tarpu konfliktas su būsimu varžovu R. Mastersu tęsiasi jau ilgiau nei metus. Vienu metu britas paliko pašaipų komentarą po senu, dar 2014 metų I. Baryso kovos vaizdo įrašu, ragindamas jį likti pensijoje, o vėliau siuntinėjo žinutes, vadindamas jį viščiuku. Prieš tai per „Brave“ turnyrą Vilniuje, kai R. Mastersas kovojo prieš D. Žambą ir lūžo narvo konstrukcija, jis mestelėjo repliką I. Barysui, jog jis bus sekantis.
Paklaustas apie brito elgesį, I. Barysas patvirtino, kad labiausiai jį papiktino nešvarūs R. Masterso žodžiai po „UTMA 15“ turnyro. Tai paaiškina ir griežtą I. Pauliukevičiaus atsaką varžovui per spaudos konferenciją, atskleidžiantį visoje „Fightersland“ komandoje užgimusį sportinį pyktį.
„Tuomet susitikome ir man pasakė dalykų, kuriuos jis kalbėjo apie mane ir mano artimuosius, – pasakojo I. Barysas. – Jis pareiškė, kad mano šeima, visa mano komanda, mano sportininkai yra tiesiog lavonai. Grynai taip.“
Paklaustas, kaip vertina R. Masterso pasirodymus prieš D. Žambą, kai britas išsikvėpė vos per trisdešimt sekundžių ir pralaimėjo tiek parteryje, tiek stovėsenoje, I. Barysas varžovo nesureikšmino.
„Deividui prieš jo kovą sustačiau planą, nes mačiau niuansų apie kovą parteryje. O dabar kova vyks stovėsenoje, aš jo net nevertinu, tiesiog priėmiau šią kovą ir atėjęs parodysiu tai, ką moku geriausiai“, – sakė I. Barysas.
Nors pati kova, pasak sportininko, jam sportine prasme nieko nekeičia, I. Barysas yra pasiryžęs atsakyti už savo žodžius, kuriuos ne kartą entuziastingai sakydavo savo auklėtiniams ringo kampe. Kaunietis taip pat džiaugėsi, jog sulaukė galybės gražių žinučių ir didžiulio palaikymo tiek iš senosios sirgalių armijos, tiek iš naujų kovinio sporto fanų.
„Tikiuosi, kad jis išlaikys pagarbą. Svarbiausia, kad jis neliestų man artimų žmonių, – vertino I. Barysas. – Dėl viso kito jis gali išsikalbėti. Aš žinau, ką esu jam paruošęs. Jo laukia pragaras. Noriu jį sudrąskyti. Jeigu jis taip nori šios kovos – gerai, mes ją priimame. Man asmeniškai jos nereikėjo.“
Kalbant apie pačias taisykles, nors I. Barysui dar neteko kovoti bokso taisyklėmis su mažomis pirštinėmis, jis jaučiasi ramus. Jis priminė savo patirtį kudo varžybose, kur turėjo apie 17 kovų, kuriose buvo naudojamos panašios pirštinės, o parteris buvo apribotas.
„Noriu netgi to kraujo pajusti. Su mažomis pirštinėmis man šiek tiek lengviau, greitesni smūgiai, – dėstė kovotojas. – Pavyzdžiui, kai mušame maišą su didelėmis bokso pirštinėmis, greičiau pagaunu nuovargį, o su mažomis funkcionuoju geriau. Aišku, prie jų reikia priprasti, tam irgi skiriame laiko. Toks ir yra visas pasiruošimas šiai kovai – trumpas, greitas ir užtikrintas.“
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