Europos čempionais tapo Tomas Malinauskas, Vygantas Belozercevas ir Renatas Čaikovskis.
Sidabro medalius iškovojo Arūnas Jašinskas, Kamilė Mikluš, Edgar Štekliain, Danilas Dudinas ir Karolis Dorofejevas.
Ant trečiojo apdovanojimų pakylos laiptelio lipo Ieva Pileckytė, Lev Kovalev, Andžej Voiniuš, Klaidas Račkus ir Edvard Petrovič.
Specialaus įvertinimo taip pat sulaukė K. Mikluš – jai skirtas „Fair Play“ prizas už garbingą elgesį, pagarbą varžovams ir sportinę dvasią.
Lietuvos kudo sporto federacija pasidžiaugė ne tik medalininkų pasiekimais, bet ir visos rinktinės indėliu į bendrą rezultatą. Padėka skirta treneriams, sportininkų šeimoms ir visiems, prisidėjusiems prie pasiruošimo Europos pirmenybėms.
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