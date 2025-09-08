Su „Rytu“ darbavęsis P.Valinskas papildė kitą LKL klubą

Praėjusį sezoną P.Valinskas rungtyniavo Serbijoje, Čačako „Borač“ komandoje. Adrijos lygoje lietuvis vidutiniškai pelnė po 11,4 taško (41,3 proc. tritaškių taiklumas), atkovojo po 2,5 kamuolio ir atliko po 2,1 rezultatyvaus perdavimo.
Tai buvo jau antrasis P. Valinsko sezonas Serbijoje per pastaruosius trejus metus. 2023–2024 m. sezone jis atstovavo Belgrado FMP ekipai, kur fiksavo 14,6 taško ir 4,8 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
„Visiems gerai žinomas žaidėjas, sukaupęs didelę patirtį. Gali rungtyniauti per dvi pozicijas, yra žaidęs ir Europos taurėje. Labai stiprus individualiai, tikiu, kad padės komandai puolime – tiek organizuojant žaidimą, tiek pelnant taškus ar kurdamas progas komandos draugams, tiek ir pats atakuodamas“, – kalbėjo „Juventus“ vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.
Prieš išvykdamas į Serbiją, P.Valinskas atstovavo Panevėžio „Lietkabeliui“. Europos taurėje gynėjas per vidutiniškai 26 minutes aikštėje pelnė po 13,1 taško, atliko po 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 10,6 naudingumo balo.
„Kiekvienas aukšto lygio lietuvis yra labai vertingas komandai. Labai džiaugiuosi, kad mūsų gretas papildė dar vienas tokio lygio žaidėjas. Jis sukaupęs nemažai patirties, turėjęs ne vieną sėkmingą sezoną tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tikimės, jog savo žaidimu džiugins ir Utenos krepšinio sirgalius“, – teigė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
Nuo 2013 m. Kauno „Žalgirio“ sistemoje augęs P.Valinskas kartu su komanda yra laimėjęs Eurolygos bronzos medalius ir du kartus tapęs Lietuvos krepšinio lygos čempionu.
2018 m. jis persikėlė į Panevėžio „Lietkabelį“, kuriam su pertraukomis atstovavo keturis sezonus. Taip pat yra vilkėjęs Orleano „Loiret Basket“ (Prancūzija) bei Alsto „Okapi“ (Belgija) komandų marškinėlius.
Be P.Valinsko, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui jau turi Malikas Johnsonas, Johnas Fulkersonas, Tarynas Toddas, Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.
Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K.Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu Kauhajokio „Karhu“.
