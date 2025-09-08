„Juventus“ Kaune nusileido T.Sabonio auklėtiniams

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai Kaune 73:81 (27:19, 15:17, 11:24, 20:21) nusileido Tautvydo Sabonio treniruojamiems Londono „Lions“.
Uteniškiai rungtynes pradėjo geriau, per pirmąjį kėlinį atsiplėšdami 27:19. Vis dėlto po ilgosios pertraukos britai sugebėjo perlaužti mačo eigą.
19 taškų nugalėtojams surinko Kameronas McGusty (4 atk. kam., 6/10 dvitaškių), 18 – Joelis Scottas (6/8 dvitaškių, 4 atk. kam.), 16 – Shavaras Reynoldsas (4 rez. perd.), 11 – Jonathanas Williamsas (11 atk. kam., 3 klaidos).
„Juventus“ gretose 15 taškų pelnė Erikas Venskus (4/5 dvitaškių, 7 išpr. praž.), 13 – Ernestas Sederevičius (8 atk. kam.), 12 – Devonas Danielsas (8 atk. kam., 4/11 metimų), 10 – Šarūnas Beniušis, 8 – Šarūnas Valunta, 7 – Evaldas Šaulys, 6 – Lukas Uleckas (1/6 tritaškių, 4 rez. perd.).
Abu klubai ruošiasi tarptautinėms batalijoms – uteniškių jau rugsėjo 23-ąją laukia FIBA Čempionų lygos atranka, o T.Sabonio auklėtiniai žais Europos taurėje.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!