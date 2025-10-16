Stebėkite tiesiogiai: „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro dalyvių spaudos konferencija

Tai bus „Brave CF“ ir UTMA organizacijų bendras turnyras, pradėsiantis naują MMA erą Lietuvoje.
P. Dailidko į narvą žengs prieš prancūzą Gregory Robinetą (8-4), o viso yra numatyta 10 MMA kovų.
P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį „Brave CF 94“ turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir pirmą kartą apgynė čempiono titulą.
Ketvirtadienį bus surengta oficiali spaudos konferenciją, kurią nuo 18.00 val. galėsite stebėti „Sportas.lt“ portale.
„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo
Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)
Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija)
Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)
Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)
Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)
Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9-5, Vokietija)
Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)
Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0-0, Anglija)
Emilijus Kaganovičius (1-0) – Timas Quinlanas (0-1, Anglija)
