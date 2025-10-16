Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Stebėkite tiesiogiai: „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro dalyvių spaudos konferencija

2025-10-16 17:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 17:00

Jau šeštadienį pirmą kartą istorijoje Lietuvoje bus surengtas pasaulinės MMA organizacijos „Brave CF“ turnyras, kuriame sunkiasvorių čempiono titulą gins lietuvis Pavelas Dailidko (10-2).

Pavelas Dailidko ir Gregory Robinetas | „Stop“ kadras

0

Tai bus „Brave CF“ ir UTMA organizacijų bendras turnyras, pradėsiantis naują MMA erą Lietuvoje.

P. Dailidko į narvą žengs prieš prancūzą Gregory Robinetą (8-4), o viso yra numatyta 10 MMA kovų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį „Brave CF 94“ turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir pirmą kartą apgynė čempiono titulą.

Ketvirtadienį bus surengta oficiali spaudos konferenciją, kurią nuo 18.00 val. galėsite stebėti „Sportas.lt“ portale.

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:

Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo

Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)

Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija)

Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)

Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)

Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)

Mantvydas Perednis – Christianas Machas (9-5, Vokietija)

Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)

Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0-0, Anglija)

Emilijus Kaganovičius (1-0) – Timas Quinlanas (0-1, Anglija) 

