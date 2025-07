Staigmenos Londono „Deimantinės lygos“ varžybose: Lake triumfas šuolyje į aukštį ir Lyleso nesėkmė 100 m distancijoje

Sensaciją moterų šuolio į aukštį rungtyje sukūrė britė Morgan Lake. Niekada gyvenime 2 m aukščio neįveikusi sportininkė šį kartą rungties žvaigždes pranoko įveikusi 1,96 m aukštį.

Net į trejetuką nepateko pasaulio rekordininkė ir šio sezono lyderė ukrainietė Jaroslava Mahučich. Ji tik trečiu bandymu įveikė 1,93 m aukštį, o 1,96 m aukštis jai „nepakluso“. Ukrainietė užėmė 4-ą vietą.

Pergalės neiškovojo ir JAV sprinto žvaigždė amerikietis Noah Lylesas. Jis 100 m bėgime užtruko lygiai 10 sek. ir nepavijo nuo pat starto dominavusio jamaikiečio Oblique‘o Seville‘o (9.86). Pastarasis prieš tai su komandos draugais dar laimėjo estafetę 4x100 m (37.80).

Dar kukliau 100 m sprinte pasirodė Letsile Tebogo iš Botsvanos, likęs tik 7-as (10.12).

Pats N. Lylesas antros vietos nesureikšmino ir pasidžiaugė, kad pirmą kartą šiemet bėgdamas 100 m pasiekė lygiai 10 sek. rezultatą.

Oblique Seville🔥🔥🔥🔥



An IN FORM Seville🇯🇲 stunned the world champion, Noah Lyles as he powered to the only sub-10 clocking in the field. 9.86s was the time, and the Jamaicans look to be in fine form for the sprints!!!! pic.twitter.com/vANZW6S95Y