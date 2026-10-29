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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Skaudus smūgis Djokovičiui: pralaimėjimas Bazelyje gali kainuoti vietą ATP finaliniame turnyre

2026-10-29 23:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 23:57
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Ketvirtadienį Bazelyje (Šveicarija) vykstančiame ATP 500 serijos turnyre užfiksuota staigmena. Vokietis Janas-Lennardas Struffas (ATP-47) po 2 valandų ir 36 minučių kovos 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) įveikė Novaką Djokovičių (ATP-12) ir pateko į ketvirtfinalį.

Novakas Djokovičius prieš Janą-Lennardą Struffą | EPA nuotr.
GALERIJA (20)

Ketvirtadienį Bazelyje (Šveicarija) vykstančiame ATP 500 serijos turnyre užfiksuota staigmena. Vokietis Janas-Lennardas Struffas (ATP-47) po 2 valandų ir 36 minučių kovos 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) įveikė Novaką Djokovičių (ATP-12) ir pateko į ketvirtfinalį.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 500 turnyras Bazelyje: Novakas Djokovičius - Janas-Lennardas Struffas (10.29)

36-erių vokiečiui tai buvo viena didžiausių karjeros pergalių. Iki šiol jis nė karto nebuvo įveikęs 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempiono, o ankstesnes aštuonias tarpusavio akistatas serbas buvo laimėjęs gana užtikrintai.

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„Žinojau, kad turiu rizikuoti. Tai buvo vienintelis būdas laimėti, todėl esu labai laimingas. Paskutinis padavimas pataikė į kampą, kaip ir daugelis kamuoliukų šiandien. Supratau, kad norėdamas turėti galimybę laimėti privalau žaisti geriausią savo tenisą“, – po mačo sakė J.-L. Struffas.

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Vokietis demonstravo agresyvų žaidimą ir puikiai išnaudojo savo galingą padavimą. Per susitikimą jis atliko net 27 neatremiamus padavimus, o vieną jų – tiesiai į padavimo aikštelės kampą – pelnė ir paskutiniu mačo tašku. J.-L. Struffas taip pat atrėmė visus šešis N. Djokovičiaus turėtus „break pointus“.

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Pirmą kartą Vimbldono turnyro ketvirtfinalį šiemet pasiekęs vokietis dėl vietos pusfinalyje kovos su portugalu Nuno Borgesu.

Pralaimėjimas smarkiai apsunkino N. Djokovičiaus galimybes patekti į Turine vyksiantį ATP sezono finalo turnyrą. Ispanas Rafaelis Jodaras, šiuo metu užimantis devintąją vietą lenktynėse dėl kelialapių į šias varžybas, anksčiau ketvirtadienį taip pat pralaimėjo. Tai serbui atvėrė galimybę aplenkti varžovą, jei jis būtų triumfavęs Bazelyje. Visgi, po nesėkmės N. Djokovičius nuo R. Jodaro atsilieka 319 taškų. Iki sezono finalo liko tik Paryžiaus ATP 1000 turnyras, kuriame serbas dar galės mėginti išsikovoti kelialapį.

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N. Djokovičius šiuo metu dalijasi ATP finalinio turnyro rekordą su Rogeriu Federeriu – abu šiose varžybose yra dalyvavę po 18 kartų.

R. Jodaras (ATP-11) ketvirtadienį 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (5:7) krito prieš monakietį Valentiną Vacherot (ATP-31), o kiti favoritai žaidė sėkmingiau: prancūzas Arthuras Filsas (ATP-8) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) palaužė amerikiečio Alexo Michelseno (ATP-34) pasipriešinimą, o amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-13) 6:4, 6:3 pranoko kanadietį Denisą Šapovalovą (ATP-52).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,584 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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