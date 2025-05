Sirvydis ir „Žalgiris“ artėja prie naujos sutarties sudarymo

Naujasis susitarimas užtikrins, kad D. Sirvydis liks Kaune bent jau iki 2025–2026 metų sezono pabaigos, o galimai ir ilgiau – iki pat 2027-ųjų.

Praėjusiame Eurolygos sezone lietuvis vidutiniškai rinko po 8,4 taško, pataikė 51,5 proc. dvitaškių ir 38,8 proc. tritaškių. Be to, jis prisidėjo po 2,6 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 0,5 perimto kamuolio per rungtynes, aikštėje praleisdamas vidutiniškai 16 minučių.

Lietuvis prie Kauno klubo prisijungė praėjusią vasarą, prieš tai jis atstovavo Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ ekipai.