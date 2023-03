Šios moterys tikrai neskursta: štai dešimt turtingiausių sportininkių, kurios maudosi piniguose

Dešimtuke – net 7 teniso atstovės, o sąraše nėra nė vienos krepšininkės. Daugiausiai iš krepšininkių praėjusiais metais uždirbo Candace Parker. Ji žaisdama Čikagos „Sky“ klube 2022 m. uždirbo 7,2 mln. JAV dolerių ir turtingiausiųjų Dreitinge užėmė 11 vietą.

10 vieta: Minjee Lee (golfas). Metinės pajamos – 7,3 mln. JAV dolerių

26-erių sportininkė iš Australijos Minjee Lee pasauliniame golfo žaidėjų reitinge šiuo metu užima vos 52-ąją vietą.

Vis tik tai netrukdo sportininkei būti vienai turtingiausių atlečių visame pasaulyje. Praėjusiais metais ji triumfavo „USA Open“ golfo turnyre. Tai buvo antrasis jos titulas „Grand Slam“ turnyruose.

M. Lee tėvai yra gimę ir augę Pietų Korėjoje. Į Australiją jie emigravo paskutiniame XX a. dešimtmetyje, todėl 1996 m. gimusi M. Lee turi Australijos pilietybę. Beje, ji turi jaunesnį 24-erių brolį, kuris taip pat gana sėkmingai žaidžia golfą.

9 vieta: Jessica Pegula (tenisas). Metinės pajamos – 7,6 mln. JAV dolerių

Trečiąją vietą WTA reitinge užimanti amerikietė praėjusiais metais puikiai pasirodė „Didžiojo kirčio“ turnyruose. „Australian Open“, „US Open“ ir „Roland Garros“ ji nukeliavo iki ketvirtfinalio, o Vimbldone nukeliavo iki trečiojo raundo kovų.

29-erių tenisininkė yra multimilionieriaus Terrence‘o Michaelo Pegula dukra. Verslininkui priklauso amerikietiško futbolo klubas Bufalo „Bills“ ir ledo ritulio komanda Bufalo „Sabres“.

Įdomu tai, kad viena didžiausių šių dienų moterų teniso žvaigždžių gimė Pietų Korėjoje. Penkerių metų ji buvo įvaikinta ir persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV).

8 vieta: Simone Biles (meninė gimnastika). Metinės pajamos – 10 mln. JAV dolerių

Didžiausius turtus Simone Biles susižėrė iš bendradarbiavimo su galingais JAV prekių ženklais. Tai meninėje gimnastikoje, ypač Amerikoje, yra įprasta praktika.

25-erių S. Bile yra tituluojama kaip bene sėkmingiausia meninės gimnastikos atstove visoje JAV. Ji 2016 m. Rio de Žaneiro žaidynėse laimėjo net 4 aukso medalius. Tokijo žaidynėse 2020 m. ji pelnė sidabrą, o du bronzos medalius iškovojo 2016 ir 2020 m. žaidynėse.

2022 m. S. Biles apdovanojo pats JAV prezidentas Joe Bidenas.

7 vieta: Coco Gauff (tenisas). Metinės pajamos – 11,1 mln. JAV dolerių

Amerikietės sėkmės istorija – tiesiog įspūdinga. C. Gauff šiuo metu vis dar yra tik 18-lika metų, o ji – tarp septynių daugiausiai 2022 m. uždirbusių sportininkių visame pasaulyje.

C. Gauff įsimylėjo tenisą būdama vos 5-erių, kai per televiziją pamatė „Australian Open“ turnyre dėl pergalių kovojančią Sereną Williams. Nuo tos dienos Coco nepraleido nė vienos dienos be teniso raketės, o aistringas darbas davė vaisių.

Šiuo metu šeštąją vietą WTA reitinge užimanti C. Gauff yra viena didžiausių JAV sporto vilčių. Ji 2022 m. ji laimėjo prestižinį „Roland Garros“ vienetų turnyrą.

6 vieta: Venus Williams (tenisas). Metinės pajamos – 12,1 mln. JAV dolerių)

42-erjų Venus Williams vis dar tęsia karjerą, kai metais jaunesnė jos sesuo Serena jau baigė profesionalės kelią.

Venus savo metu buvo geriausia tiek vienetų, tiek dvejetų WTA reitinguose, o šiuo metu vienetuose užima vos 658 vietą.

Nors geriausi Venus karjeros metai jau seniai praeityje, susikrauta reputacija ir legendinis tenisininkės vardas amerikietei iki šiol generuoja milžiniškas pajamas.

Apie karjeros pabaigą Venus kol kas negalvoja ir nori toliau mėgautis tenisu, kuris jai leido susikurti svajonių gyvenimą.

5 vieta: Iga Swiatek (tenisas). Metinės pajamos – 14,6 mln. JAV dolerių

Arčiausiai Lietuvos esanti šio reitingo atstovė – Lenkijos žvaigždė Iga Swiatek. Vos 21-erių tenisininkė karaliauja WTA reitinge ir artimiausią varžovę pagal surinktus reitingo taškus lenkia kone dvigubai.

Lenkė pastaruoju metu triumfavo „US Open“ ir „Roland Garros“ „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Igos tėtis Tomašas Swiatek yra irkluotojas, kuris varžėsi 1988 m. olimpinėse Seulo žaidynėse. Tuo metu mama yra stomatologė.

Tėvas norėjo, kad abi jo dukros siektų aukštumų ne komandinėse sporto šakose. Pasak jo, individualiose sporto šakose atletai geriau gali kontroliuotis savo karjeros galimybes.

Teniso pasaulis I. Swiatek vardo galėjo ir nežinoti – pirmiausiai mergina atrado plaukimą, tačiau galiausiai jos širdį pavergė tenisas.

4 vieta: Emma Raducanu (tenisas). Metinės pajamos 18,7 mln. JAV dolerių

Dar viena jaunuolė, kuri šovė į teniso aukštumas. Vos 20-ies sulaukusi mergina už savo nugaros jau turi begalę svarbių titulų.

Nors 2022 m. Emmai sportine prasme nebuvo sėkmingi – WTA reitinge šiuo metu užimama 76 vieta – tenisininkė sumažėjusiomis pajamomis skųstis tikrai negali.

Ypatingą sėkmės istorią E. Raducanu sukūrė 2021 m., kai tapo pirmąja, kuriai pavyko laimėti „US Open“ turnyrą jį pradėjus nuo kvalifikacijos etapo.

3 vieta: Eileen Gu (slidinėjimas). Metinės pajamos – 20,1 mln. JAV dolerių

Pirmą kartą į turtingiausiųjų dešimtuką patekusi Eileen Gu iškart įsitaisė tarp „Top 3“ sportininkų.

19-likmetė 2022 m. žiemos olimpinės žaidynėse Pekine iškovojo du aukso ir vieną sidabro medalį.

Abu Eileen tėvai – finansininkai. Amerikoje gimusi, bet Kinijai atstovauti pasirinkusi Eileen buvo auklėjama griežtai, o tėvai, kaip vienintelė galimybę gyvenime kažką pasiekti, akcentavo švietimą ir išsilavinimą.

Nuo 2022 m. rugsėjo ji studijuoja Stanfordo universitete.

2 vieta: Serena Williams (tenisas). Metinės pajamos – 41,3 mln. JAV dolerių

Absoliuti teniso ir viso sporto legenda, kuri 2022 m. rugsėjį paskelbė apie savo karjeros pabaigą.

Per savo karjerą ji laimėjo net 23 „Didžiojo kirčio“ turnyrus, 2012 m. triumfavo Londono olimpinėse žaidynėse ir paliko neišdildomą palikimą ateinančioms kartoms.

Per visą savo karjerą Serena iš viso uždirbo apie 260 mln. JAV dolerių.

1 vieta: Naomi Osaka (tenisas). Metinės pajamos – 51,1 mln. JAV dolerių

25-erių japonei pastarieji dveji metai nebuvo lengvi. Teniso žvaigždė susidūrė su rimtomis psichologinėmis problemomis, o WTA reitinge užima 65 vietą.

Naomi Osaka per savo karjerą yra laimėjusi keturis „Grand Slam“ turnyrus.

Didžiąją dalį sportininkės uždirbtų pajamų 2022 m. sudarė įvairios reklamos sutartys.

Finansiškai sėkmingiausia pasaulio sporto moteris kurį laiką galės pailsėti nuo teniso. Ji kartu su reperiu Cordae laukiasi pirmagimio, o į tenisą N. Osaka žada grįžti 2024 m.

