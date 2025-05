Sinneris užbaigė Gasquet karjerą „Roland Garros“, Moutet akimirka prieš Djokovičių stebina gerbėjus

Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) 6:3, 6:0, 6:4 užbaigė Prancūzijos legendos Richardo Gasquet (ATP-166) karjerą. 38-erių veteranas 22-ą kartą dalyvavo „Roland Garros“ pagrindiniame etape ir pagerino visų laikų rekordą.

Po šio mačo įvyko speciali ceremonija, skirta R. Gasquet. Prancūzui gražias žinutes skyrė šio sporto legendos.

A few messages for Richard Gasquet from his friends and rivals over the years 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/ueGeOMzuSk