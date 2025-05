Bublikas „Roland Garros“ turnyre netikėtai eliminavo 9-ąją pasaulio raketę ir pademonstravo įspūdingą smūgį tarp kojų

Netikėtai anksti turnyras baigėsi australui Alexui de Minaurui (ATP-9). Jis antrajame rate per 2 valandas 54 minutes 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6 nusileido Kazachstano atstovui Aleksandrui Bublikui (ATP-62).

A. de Minauras maždaug valandą dominavo korte, bet trečiojo seto pradžioje paleido A. Bubliką į priekį (0:3). Australas dar buvo atsitiesęs (4:4), tačiau dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Ketvirtojo seto pradžioje A. Bublikas susikūrė net 5 „break pointus“ ir vėl perėmė iniciatyvą į savo rankas, o A. de Minauras septintajame geime nerealizavo vienintelio turėto „break pointą“. A. Bublikas pačioje seto pabaigoje dar pasilinksmino, kai paskutinio taško metu atliko smūgį tarp kojų.

