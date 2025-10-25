Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Simonas Broga Europos dziudo taurės etape Sarajeve krito po pratęsimo

2025-10-25 17:55
2025-10-25 17:55

Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) prasidėjo Europos dziudo taurės etapas, kuriame šeštadienį kovėsi vienintelis Lietuvos atstovas Simonas Broga.

Dziudo | Kipro Štreimikio nuotr.

0

Vyrų svorio kategorijos iki 73 kg pirmajame rate lietuvis pralaimėjo serbui Marko Lojaničičiui. Lietuvis rinkosi įspėjimus, o rezultatyvių veiksmų niekam nepavyko atlikti. Prireikė pratęsimo, kuriame serbui pergalę atnešė „Yuko“ įvertinimas.

M. Lojaničičiaus pasirodymas vėliau irgi neužsitęsė. Serbas iškrito jau antrajame turnyro rate.

Sarajeve kaunasi 164 atletai iš 29 valstybių.

