Siautėjęs „Hawks“ gynėjas paskutinę pratęsimo sekundę palaužė Rytų konferencijos lyderius

Tiesa, „Celtics“, kuri yra net 11 pergalių aplenkusi artimiausius Rytų konferencijos varžovus, reguliariojo sezono pabaigą gali išnaudoti pasiruošimui atkrintamosioms varžyboms.

Nugalėtojų herojumi tapo Dejounte Murray, kuris pelnė 44 taškus, įskaitant lemiamą metimą paskutinę pratęsimo sekundę.

D. Murray pelnė visus 11 Atlantos komandos taškų per pratęsimą ir padovanojo „Hawks“ antrąją pergalę prieš Bostoną. Tiesa, iki rungtynių buvo abejojama krepšininko pasirodymu ant parketo dėl nugaros skausmų.

WHAT A NIGHT FOR DEJOUNTE MURRAY.



🔥 Career-high 44 PTS

🔥 11 in OT

🔥 Game-winner with 0.1 left



The @ATLHawks win a thriller vs. Boston! pic.twitter.com/8S6dOtbaos

REKLAMA