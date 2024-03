Jonas Valančiūnas pelnė dvigubą dublį ir sužaidė geriausias savo mėnesio rungtynes

Lietuvis sužaidė vienas geresnių rungtynių pastaruoju metu. Per 23 minutes aikštelėje J. Valančiūnas surinko dvigubą dublį – pelnė 17 taškų (6/10 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.) bei atkovojo 10 kamuolių.

Tai buvo jo 32-asis dvigubas dublis šį sezoną, bet tik pirmasis per 11 rungtynių. Per pastarąsias 10 rungtynių aukštaūgis vidutiniškai žaisdavo 17,5 minutės, per kurias susirinkdavo vidutiniškai 6,4 taško.

Pagrindinis „Pelicans“ lyderis rungtynėse buvo Zionas Williamsonas, pelnęs 28 taškus, CJ McCollumas pridėjo 25 taškus.

Pralaimėjusių gretose Giannis Antetokounmpo pelnė 35 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Damianas Lillardas „Bucks“ komandai pelnė 20 taškų, o tiek pat pridėjo ir Malikas Beasley, pataikęs šešis tritaškius.

Milvokio komanda pralaimėjo antrąsias rungtynes iš eilės.

WORK JV pic.twitter.com/aWnVpa9WFo — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 29, 2024

Didžiąją rungtynių dalį „Pelicans“ pirmavo, o pirmoje rungtynių pusėje turėjo ir 18 taškų pranašumą. Likus kiek daugiau nei 5 minutėms iki rungtynių pabaigos D. Lillardas pataikė tritaškį, o Naujojo Orleano pranašumas sumažėjo iki penkių.

Visgi Z. Williamsonas lemiamais momentais stojo prie baudų metimo linijos, pataikė penkis iš šešių baudos metimų ir padėjo „Pelicans“ baigti rungtynes.

Šiuo metu „Bucks“ yra antroje Rytų konferencijos vietoje, o vos viena pergale mažiau turinti Naujojo Orleano komanda Vakaruose rikiuojais 5-i.

„Pelicans“: Zionas Williamsonas 28 (5 atk. kam.), CJ McCollumas 25 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Jonas Valančiūnas 17 (10 atk. kam.), Trey Murphy III 15 (11 atk. kam., 5 rez. perd.), Herbertas Jonesas 11 (4 atk. kam., 4 rez. perd. 4 per. kam.).

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 35 (14 atk. kam., 4 rez. perd.), Malikas Beasley 20, Damianas Lillardas 20 (5 atk. kam., 7 rez. perd.).