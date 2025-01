Siaubinga avarija griauna futbolo talento karjerą: išgėręs prie visureigio vairo pražudė žmogų

Futbolininkas 2024 metais prisijungė prie vienos tituluočiausių Brazilijos komandų „Corinthians“ ir tapo centrine figūra šioje komandoje bei yra vadinamas vienu geriausių lygos saugu.

Brazilas 2024-ųjų sezone žaidė įspūdingai ir per 36 rungtynes pelnė 10 įvarčių bei atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Šiuo metu jis ilsėjosi po sezono bei netrukus turėjo vykti į Braziliją ruoštis naujajam.

Rodrigo Garro in the league this year:

33 games

9 goals

9 assists

91 chances created

What a season for him!!#Corinthians #VaiCorinthians 🖤🦅 pic.twitter.com/KshTewiwM9

