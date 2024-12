Į avariją patekęs garsus anglų futbolininkas gali būti priverstas baigti karjerą

Kaip skelbiama britų spaudoje, dėl patirtų sužalojimų jam gali būti sunku tęsti futbolininko karjerą.

Priminsime, kad M. Antonio į autoavariją pateko savaitgalį, kai vairuodamas „Ferrari“ automobilį rėžėsi į medį Esekse, Anglijoje.

Į avarijos vietą atvykusiems gelbėtojams daugiau nei pusvalandį teko vyrą vaduoti iš visiškai sumaitoto automobilio.

Jis tuomet buvo išgabentas į ligoninę. Kiek vėliau „West Ham“ klubas pranešė, kad pavojus žaidėjo gyvybei negresia. Paskui sportininkui buvo atlikta kojos operacija.

Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/6zTCORkbQK

