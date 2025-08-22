Serbijos žvaigždei papildomos motyvacijos įkvėpė „Heat“ trenerio vizitas

Majamio „Heat“ puolėjas pelnė 18 taškų (7/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/1 baudų) ir atkovojo 7 kamuolius per vos 19 minučių.
„Buvau motyvuotas. Jis turbūt geriausias treneris pasaulyje, – sakė N. Jovičius. – Jis nukeliavo tokį ilgą kelią, kad mane pamatytų, todėl norėjau parodyti, jog kitą sezoną galiu būti dar geresnis.“
Serbai pasirengime laimėjo visas septynerias draugiškas rungtynes.
„Atrodome vis geriau ir geriau. Manau, dar nerodome viso savo potencialo, yra kur tobulėti, – kalbėjo N. Jovičius. – Jaučiamės gerai, chemija stipri, todėl laukia įdomus čempionatas.“
Europos čempionate Serbija rungtyniaus A grupėje kartu su šeimininke Latvija, Portugalija, Estija, Turkija ir Čekija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!