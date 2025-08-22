Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Serbijos žvaigždei papildomos motyvacijos įkvėpė „Heat“ trenerio vizitas

2025-08-22 09:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 09:26

Nikola Jovičius ketvirtadienį vedė Serbiją į užtikrintą pergalę 106:72 prieš Slovėniją, o Belgrado arenoje iš tribūnų jį stebėjo jo NBA treneris Erikas Spoelstra.

Nikola Jovičius | FIBA nuotr.

Nikola Jovičius ketvirtadienį vedė Serbiją į užtikrintą pergalę 106:72 prieš Slovėniją, o Belgrado arenoje iš tribūnų jį stebėjo jo NBA treneris Erikas Spoelstra.

REKLAMA
0

Majamio „Heat“ puolėjas pelnė 18 taškų (7/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/1 baudų) ir atkovojo 7 kamuolius per vos 19 minučių.

„Buvau motyvuotas. Jis turbūt geriausias treneris pasaulyje, – sakė N. Jovičius. – Jis nukeliavo tokį ilgą kelią, kad mane pamatytų, todėl norėjau parodyti, jog kitą sezoną galiu būti dar geresnis.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serbai pasirengime laimėjo visas septynerias draugiškas rungtynes.

„Atrodome vis geriau ir geriau. Manau, dar nerodome viso savo potencialo, yra kur tobulėti, – kalbėjo N. Jovičius. – Jaučiamės gerai, chemija stipri, todėl laukia įdomus čempionatas.“

Europos čempionate Serbija rungtyniaus A grupėje kartu su šeimininke Latvija, Portugalija, Estija, Turkija ir Čekija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų