Serbijos krepšinio federacija turi kandidatą pakeisti S.Pešičių

Tai – Dušanas Alimpijevičius, skelbia „Sport klub“. Kol kas neaišku, kas yra kiti treneriai federacijos sąraše, tačiau šis jau sulaukė vadovų skambučio.
„Pešičiaus sutartyje po Europos čempionato buvo numatytas jos galima pratęsimas, tačiau tai neįvyko. Atsisveikinimas turi būti patvirtintas iki mėnesio pabaigos“, – teigė šaltinis.
Tiesa, pabrėžiama, kad D.Alimpijevičių gali sustabdyti tai, kad šis turi kontraktą su Stambulo „Bešiktaš“. 39-erių serbas Stambulo ekipą treniruoja nuo 2023 metų.
Serbai pasirodymą Europos čempionate baigė aštuntfinalyje.
