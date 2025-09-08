Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Serbijos krepšinio federacija turi kandidatą pakeisti S.Pešičių

2025-09-08 18:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 18:52

Nors Svetislavas Pešičius pats nekalbėjo apie pasitraukimą iš rinktinės, Serbijos žiniasklaidoje pasirodė pavardė žmogaus, kuris yra realiausias kandidatas pakeisti patyrusį strategą.

D.Alimpijevičius gali perimti rinktinės vairą (BNS nuotr.)

Nors Svetislavas Pešičius pats nekalbėjo apie pasitraukimą iš rinktinės, Serbijos žiniasklaidoje pasirodė pavardė žmogaus, kuris yra realiausias kandidatas pakeisti patyrusį strategą.

REKLAMA
0

Tai – Dušanas Alimpijevičius, skelbia „Sport klub“. Kol kas neaišku, kas yra kiti treneriai federacijos sąraše, tačiau šis jau sulaukė vadovų skambučio.

„Pešičiaus sutartyje po Europos čempionato buvo numatytas jos galima pratęsimas, tačiau tai neįvyko. Atsisveikinimas turi būti patvirtintas iki mėnesio pabaigos“, – teigė šaltinis.

Tiesa, pabrėžiama, kad D.Alimpijevičių gali sustabdyti tai, kad šis turi kontraktą su Stambulo „Bešiktaš“. 39-erių serbas Stambulo ekipą treniruoja nuo 2023 metų.

Serbai pasirodymą Europos čempionate baigė aštuntfinalyje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų