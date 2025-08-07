Serbija šventė dar vieną pergalę pasirengimo rungtynėse

Kaip ir triuškinama pergalė prieš Bosniją ir Hercegoviną (126:89), šios rungtynės taip pat vyko už uždarų durų.
Jei pirmajame mače Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai dominavo puolime, tai šį kartą pergalę lėmė solidus žaidimas gynyboje.
Šeštadienį Serbija Kipre susikaus su Graikija, kurioje gali įvykti intriguojanti dvikova tarp Nikola Jokičiaus ir Giannio Antetokounmpo.
