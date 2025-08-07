Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Serbija šventė dar vieną pergalę pasirengimo rungtynėse

2025-08-07 09:00
2025-08-07 09:00

Serbijos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę iš eilės besiruošdama 2025 m. Europos čempionatui – Belgrade šeimininkai 79:67 įveikė Lenkiją.

Nikola Jokičius | FIBA nuotr.

Serbijos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo antrąją pergalę iš eilės besiruošdama 2025 m. Europos čempionatui – Belgrade šeimininkai 79:67 įveikė Lenkiją.

0

Kaip ir triuškinama pergalė prieš Bosniją ir Hercegoviną (126:89), šios rungtynės taip pat vyko už uždarų durų.

Jei pirmajame mače Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai dominavo puolime, tai šį kartą pergalę lėmė solidus žaidimas gynyboje.

Šeštadienį Serbija Kipre susikaus su Graikija, kurioje gali įvykti intriguojanti dvikova tarp Nikola Jokičiaus ir Giannio Antetokounmpo.

