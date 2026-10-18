Sedekerskis išsiskyrė efektyvumu, tačiau „Baskonia“ patyrė pirmą pralaimėjimą Ispanijos lygoje

T.Sedekerskis per 22 minutes pelnė 7 taškus (2/3 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, po sykį suklydo ir prasižengė, išprovokavo 5 pražangas ir surinko 16 naudingumo balų.
R.Giedraitis vis dar nežaidžia dėl traumos, o Tenerifės ekipoje rezultatyviausias buvo Kyle’as Guy’us, kuris pelnė 24 taškus (5 rez. per.), Vince’as Hunteris surinko 15 (5/10 dvit.).
Pralaimėjusiems Mateo Spagnolo įmetė 15 taškų (6 atk. kam.), A.J.Lawsonas ir D.J.Stewartas pridėjo po 11.
Baskų klubo Eurolygoje laukia akistata išvykoje su Atėnų „Panathinaikos“.
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