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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos čiuožėjos iškovojo medalius „Jelgava Cup“ varžybose

2026-10-18 21:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-18 21:11
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Jelgavoje (Latvija) vyko „Jelgava Cup“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose dalyvavo ir būrys lietuvių.

Medeina Tamkevičiūtė | Stop kadras

Jelgavoje (Latvija) vyko „Jelgava Cup“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose dalyvavo ir būrys lietuvių.

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Merginų jaunimo varžybose Aniceta Vilčinskaitė buvo 18-a (110,35 balo) tarp 24 dalyvių. Trumpojoje programoje lietuvė liko 23-ia, o laisvojoje pasiekė 10-ą rezultatą.

Nugalėjo estė Elina Godina (172,14).

Pažengusių mergaičių (iki 12 metų) grupėje auksą laimėjo Glorija Chatkevič. Tuo tarpu jaunučių (iki 16 metų) kategorijoje sidabrą iškovojo Medeina Tamkevičiūtė.

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Aukso medalius taip pat pelnė Viktorija Litvinovič („Chicks Axel“ kategorija) ir Izabela Jakelevičiūtė („Chicks A“), sidabro – Tėja Rupšytė („Intermediate Novice“), Katerina Klimovičiūtė („Chicks Axel“), Ūla Ratkevičiūtė („Springs B“) ir Kira Čaiko („Beginners 2010“), o bronzos – Meda Darginavičiūtė („Basic Novice 2012-15“) bei Samanta Kaziukaitytė („Chicks B“).

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