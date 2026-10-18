Lietuvos čiuožėjos iškovojo medalius „Jelgava Cup“ varžybose

Merginų jaunimo varžybose Aniceta Vilčinskaitė buvo 18-a (110,35 balo) tarp 24 dalyvių. Trumpojoje programoje lietuvė liko 23-ia, o laisvojoje pasiekė 10-ą rezultatą.
Nugalėjo estė Elina Godina (172,14).
Pažengusių mergaičių (iki 12 metų) grupėje auksą laimėjo Glorija Chatkevič. Tuo tarpu jaunučių (iki 16 metų) kategorijoje sidabrą iškovojo Medeina Tamkevičiūtė.
Aukso medalius taip pat pelnė Viktorija Litvinovič („Chicks Axel“ kategorija) ir Izabela Jakelevičiūtė („Chicks A“), sidabro – Tėja Rupšytė („Intermediate Novice“), Katerina Klimovičiūtė („Chicks Axel“), Ūla Ratkevičiūtė („Springs B“) ir Kira Čaiko („Beginners 2010“), o bronzos – Meda Darginavičiūtė („Basic Novice 2012-15“) bei Samanta Kaziukaitytė („Chicks B“).
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