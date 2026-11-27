24-erių puolėjas naujausiame NBA paskelbtame naujokų reitinge iš pirmosios vietos nukrito į ketvirtąją.
„Šiandien mačiau reitingą. Buvau ketvirtas. Tai mane šiek tiek nuliūdino“, – prisipažino Y. Lendeborgas.
Tuo metu D. Acuffas iš trečiosios vietos pakilo į pirmąją. Sakramento ekipos gynėjas debiutiniame NBA sezone vidutiniškai pelno po 24,4 taško.
Vienuoliktuoju šaukimu šių metų NBA naujokų biržoje pasirinktas Y. Lendeborgas įsitikinęs, kad septintuoju šaukimu pakviestas konkurentas nusipelnė būti pasirinktas gerokai anksčiau.
„Jis tikrai buvo nepakankamai įvertintas. Mano atvejis yra kur kas labiau suprantamas, nes esu šiek tiek vyresnis, tačiau jis yra tokio paties amžiaus kaip ir visi tie vaikinai bei demonstruoja panašius skaičius. Nesuprantu, kaip komandos galėjo jo nepasirinkti“, – teigė Y. Lendeborgas.
„Warriors“ naujoką stebina ir tai, kaip sėkmingai D. Acuffas susitvarko su pagrindinio Sakramento ekipos žaidėjo vaidmeniu.
„Nežinau, kaip jam pavyksta taip gerai tai daryti. Tikriausiai su tokia atsakomybe jis susidūrė visą savo gyvenimą. Atvirai kalbant, aš niekada to nepatyriau. Visada žaidžiau šalia kažko kito ir prisitaikydavau prie jo žaidimo. Tai visai kas kita.
Galiu tik įsivaizduoti, kiek laiko jam prireikė prisitaikyti. Neįtikėtina tai matyti“, – kalbėjo puolėjas.
Pats Y. Lendeborgas pastaruoju metu susiduria su sunkumais, ypač po Stepheno Curry patirtos įstrižinio pilvo raumens traumos.
Per šešerias rungtynes be „Warriors“ lyderio naujokas vidutiniškai pelnė po 13,7 taško, o jo metimų iš žaidimo tikslumas siekė vos 33,7 proc.
Nepaisant to, debiutiniame NBA sezone puolėjas vidutiniškai renka po 19 taškų, 7,4 atkovoto kamuolio ir 3,6 rezultatyvaus perdavimo.
„Tiesiog turiu grįžti į aikštelę ir toliau įrodinėti, kad daugelis komandų padarė klaidą mus nuvertindamos“, – sakė Y. Lendeborgas.
Trečiadienį abu naujokai susitiko akis į akį, o pergalę 129:110 iškovojo „Warriors“.
Y. Lendeborgas pelnė 15 taškų, atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, o D. Acuffas surinko 22 taškus bei atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
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