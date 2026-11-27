Pastaraisiais mėnesiais „Swimming South Africa“ veikla sulaukė vis daugiau kritikos. Įtampą dar labiau padidino T. Smith sprendimas, kurį lydėjo ilgai trukęs konfliktas dėl sportininkei priklausančių pajamų ir federacijos valdomų lėšų. Du olimpinius aukso medalius ir iš viso keturis olimpinius apdovanojimus iškovojusi plaukikė yra tituluočiausia Pietų Afrikos Respublikos olimpietė. Jos sprendimas pakeisti šalį sukėlė didelį atgarsį valstybėje, o sporto ministras paragino ištirti federacijos veiklą. Praėjusią savaitę interviu „BizNews“ G. McKenzie pareiškė, kad „Swimming South Africa“ yra viena iš maždaug dešimties sporto organizacijų, kurios, jo nuomone, daro didžiulę žalą šaliai.
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„Manau, kad „Swimming South Africa“, kaip ir dar dešimt federacijų, yra blogiausia, kas galėjo nutikti šiai šaliai. Jie nežino, ką daro. Tačiau turite suprasti, kad privalau laikytis Sporto ir rekreacijos įstatymo. Jame aiškiai apibrėžta, kur prasideda ir baigiasi mano įgaliojimai. Neturiu teisės jų išformuoti“, – kalbėjo ministras.
Jis taip pat atskleidė, kad T. Smith asmeniškai informavo jį apie sprendimą ateityje atstovauti Nyderlandams.
„Aš labai myliu Tatjaną. Net ir po to, kai ji baigė karjerą, buvau vienas pirmųjų, kuris ragino ją nesustoti ir tęsti plaukimą po olimpinių žaidynių. Sakiau, kad geriausi jos metai dar prieš akis. Prieš paskelbdama šią naujieną ji man pranešė apie savo sprendimą iš pagarbos man. Tai didžiulis praradimas mūsų šaliai, tačiau kartu ir svarbi pamoka. Jei nesikeisime, prarasime dar ne vieną tokią Tatjaną“, – teigė G. McKenzie.
Ministras pabrėžė, kad T. Smith nuopelnų Pietų Afrikos Respublikai niekas negali ištrinti, nepaisant to, kokiai šaliai ji atstovaus ateityje.
„Kad ir ką Tatjana darytų toliau, tai nepanaikins to, ką ji jau padarė dėl mūsų šalies. Du olimpiniai aukso medaliai, keturi olimpiniai apdovanojimai – ji yra tituluočiausia Pietų Afrikos Respublikos olimpietė. Tai amžinai priklausys mūsų šaliai. Vėliavos pakeitimas to neatims“, – spaudos konferencijoje sakė ministras.
Galiausiai G. McKenzie atsiprašė T. Smith dėl to, kaip su ja buvo elgiamasi, ir pareiškė nekantriai laukiantis tyrimo rezultatų.
„Su ja buvo elgiamasi pačiu blogiausiu įmanomu būdu. Jie turėtų gėdytis. Labiausiai mane papiktino tai, kad vos tik sužinoję apie Tatjanos sprendimą atstovauti Nyderlandams, federacijos atstovai ėmė dangstytis ir bandė kaltę suversti jai, teigdami, kad dėl jos prarado rėmėjus“, – sakė PAR sporto ministras.
Konflikto šaknys siekia 2023 metus, kai po Fukuokoje vykusio pasaulio čempionato Pietų Afrikos plaukimo federacija neišmokėjo T. Smith jai priklausiusių 35 tūkst. JAV dolerių. Šią sumą sudarė 20 tūkst. dolerių premija už auksą 200 m plaukimo krūtine rungtyje ir 15 tūkst. dolerių už sidabrą 100 m distancijoje.
Situacija taip ir nebuvo išspręsta, todėl 2024 metų gegužę, likus vos keliems mėnesiams iki Paryžiaus olimpinių žaidynių, plaukikei teko pasitelkti teisininkus. Galiausiai jai pavyko atgauti pagrindinę sumą, tačiau vėliau atskirai buvo pareikalauta sumokėti ir susikaupusias palūkanas.
Papildomų nesutarimų kilo ir dėl sportinės aprangos. Federacijos operacijų vadovas Mafata Modutoane apkaltino T. Smith pačią prisidėjus prie konflikto. Pasak jo, plaukikė atsisakydavo vilkėti federacijos sutartį turėjusio „Arena“ prekės ženklo aprangą ir rinkdavosi savo rėmėjo „Speedo“ gaminius. Federacija tvirtino dėl to praradusi dalį rėmimo lėšų ir patyrusi finansinių nuostolių.
T. Smith į tarptautinį sportą sugrįžo 2026 metų rugsėjį, tačiau lapkritį paskelbė, kad nuo gruodžio atstovaus Nyderlandams. Plaukikė tokį sprendimą siejo su finansiniais sunkumais ir nepakankama aukšto meistriškumo sportininkų parama Pietų Afrikoje. Ji taip pat atskleidė, kad per 16 metų trukusią karjerą jos šeima, artimiausia aplinka ir privatūs rėmėjai į jos pasirengimą investavo apie 10 mln. Pietų Afrikos randų (526 tūkst. eurų).
Tuo metu federacijos vadovybė nesutiko su kaltinimais dėl sistemingo sportininkės ignoravimo. Vis dėlto laikinasis vadovas Zikie Molusi pripažino, kad premijų išmokėjimo klausimas neturėjo būti sprendžiamas tokiu būdu.
T. Smith (buvusi Schoenmaker) Tokijuje laimėjo auksą 200 m krūtine rungtyje, o Paryžiuje – 100 m krūtine. Po pastarojo triumfo ji buvo baigusi karjerą, bet šiemet nusprendė grįžti.
Afrikietė ne kartą buvo Rūtos Meilutytės varžovė didžiųjų čempionatų finaluose. 2023 m. pasaulio čempionate šios sportininkės kartu lipo ant podiumo. Tąkart R. Meilutytė laimėjo auksą 100 m krūtine rungtyje, o T. Smith – sidabrą.
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