Sabalenka finale netikėtai krito prieš 17-metę varžovę, kuri užfiksavo seniai neregėtą pasiekimą

Finale reitingo lyderė Aryna Sabalenka netikėtai 6:2, 4:6, 3:6 pralaimėjo prieš vos 17-os metų Mirrą Andrejevą. Tai buvo antra M.Andrejevos pergalė prieš A.Sabalenką per septynias tarpusavio dvikovas.

M.Andrejeva pirmojo seto pradžioje iššvaistė net 4 „break pointus“, o vėliau pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrajame sete M.Andrejevai ketvirtu bandymu galiausiai pavyko realizuoti „break pointą“. Po to momento ji persvaros neišbarstė, nors A.Sabalenka turėjo porą galimybių tašku laimėti varžovės padavimų seriją. M.Andrejeva setą galėjo baigti ir anksčiau, jei devintajame geime būtų realizavusi „break pointą“.

Trečiojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau M.Andrejeva realizavo dar 2 „break pointus“ ir įtvirtino pergalę.

M.Andrejeva tapo antra jauniausia žaidėja šiuolaikinėje teniso eroje, kuri to paties WTA 1000 arba „Grand Slam“ kategorijos turnyro pusfinalyje ir finalyje nugalėjo dvi aukščiausiai reitinguotas pasaulio žaidėjas (A.Sabalenką ir Igą Swiatek). Tas rekordas priklauso amerikietei Tracy Austin, kuri, būdama 16-os, laimėjo 1979 m. „US Open“ turnyrą ir įveikė dvi aukščiausiai reitinguotas pasaulio tenisininkes – Martiną Navratilovą bei Chris Evert.

2 - Mirra Andreeva is the 2nd-youngest player to defeat to World No. 1 and No .2 in SF and F in a WTA-1000/Tier 1 or Grand Slam since the WTA Rankings were published in 1975, older only than Tracy Austin at US Open 1979. Wow.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/xIaLeT5lPF