S.Llullas atvedė „Real“ į triumfą draugiškame turnyre

Malagos ekipai Artūras Butajevas per 9 minutes pridėjo 2 taškus (0/3 dvit., 2/4 baud.), atkovojo kamuolį, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko -3 naudingumo balus.
Taip pat „Unicaja“ po 14 taškų pelnė Christopheris Duarte'as ir Tyleris Kalinoskis, 12 – Dylanas Addae-Wusu, 7 – Davidas Kravishas.
„Real“ 22 taškus pridėjo Sergio Llullas, 12 – Walteris Tavaresas, 11 – Andresas Felizas, po 10 – Facundo Campazzo ir Julianas Okeke (13 atk. kam., 23 n.b.).
