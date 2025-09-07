Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

S.Llullas atvedė „Real“ į triumfą draugiškame turnyre

2025-09-07 21:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 21:59

Draugiškas Saulėtosios pakrantės turnyras baigėsi tuo, kad pergalę pasiekė Madrido „Real“ klubas, kuris 89:82 (15:28, 23:12, 20:29, 31:13) palaužė Malagos „Unicaja“.

Malagos ekipa užleido pirmą vietą „Real“

Draugiškas Saulėtosios pakrantės turnyras baigėsi tuo, kad pergalę pasiekė Madrido „Real“ klubas, kuris 89:82 (15:28, 23:12, 20:29, 31:13) palaužė Malagos „Unicaja“.

REKLAMA
0

Malagos ekipai Artūras Butajevas per 9 minutes pridėjo 2 taškus (0/3 dvit., 2/4 baud.), atkovojo kamuolį, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė ir rinko -3 naudingumo balus.

Taip pat „Unicaja“ po 14 taškų pelnė Christopheris Duarte'as ir Tyleris Kalinoskis, 12 – Dylanas Addae-Wusu, 7 – Davidas Kravishas.

„Real“ 22 taškus pridėjo Sergio Llullas, 12 – Walteris Tavaresas, 11 – Andresas Felizas, po 10 – Facundo Campazzo ir Julianas Okeke (13 atk. kam., 23 n.b.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų