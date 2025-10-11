Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Š.Jasikevičius piktinasi po „Fenerbahče“ pralaimėjimo: visi sprendimai buvo blogi

2025-10-11 09:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 09:58

Eurolygos titulą ginanti Stambulo „Fenerbahče“ per tris pirmuosius turus iškovojo tik vieną pergalę.

Š.Jasikevičiaus sezonas neprasidėjo gerai (BNS nuotr.)

Eurolygos titulą ginanti Stambulo „Fenerbahče“ per tris pirmuosius turus iškovojo tik vieną pergalę.

REKLAMA
1

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai startavo užtikrintai nugalėdami Paryžiaus „Paris“, bet vėliau beveik identiškais rezultatais nusileido Kauno „Žalgiriui“ (81:84) ir Belgrado „Crvena Zvezda“ (81:86).

Po rungtynių lietuvis nestokojo priekaištų savo auklėtiniams, itin pabrėždamas prastą sprendimą priėmimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunku kalbėti po tokios prastos pirmosios pusės. Mes nebuvome savimi – visi sprendimai buvo blogi. Metėme, kai turėjome veržtis, ir veržėmės, kai nederėjo. „Crvena Zvezda“ noras ir intensyvumas buvo didesnis nei mūsų.

REKLAMA
REKLAMA

Bandėme ruošti žaidėjus, kad varžovai atvyks sudėtingoje situacijoje, su nauju treneriu ir dviem naujokais. Buvo akivaizdu, kad jie bus motyvuoti ir bandėme parengti žaidėjus tam, bet tai nepavyko.

REKLAMA

Kova dėl kamuolių, greitų atakų stabdymas, gynyba baudos aikštelėje... Viskas buvo blogai. Antroje pusėje, kaip visada, bandėme sugrįžti, atrodėme geriau, kai susiaurinome rotaciją, bet to nepakako. Akivaizdu, kad iš kai kurių žaidėjų turime sulaukti daugiau“, – teigė strategas.

Stambulo klubas neturi daug laiko taisyti klaidas, bet tai galės daryti namie. Sekmadienį į svečius atvyksta Izmiro „Pinar Karšiyaka“, o per dvigubą Eurolygos savaitę lankysis Dubajaus ir Miuncheno klubai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Š.Jasikevičius pasveikino buvusį bendražygį (Scanpix nuotr.)
Š.Jasikevičius pasveikino T.Masiulį: labai džiaugiuosi dėl savo vyruko (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų