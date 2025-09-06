Š.Jasikevičiaus auklėtiniai nusileido „Galatasaray“

Eurolygos čempionams Wade‘as Baldwinas pelnė 14 taškų, Devonas Hallas – 13, Brandonas Bostonas ir Bonzie Colsonas pridėjo po 10.
„Galatasaray“ statistika nepateikiama.
