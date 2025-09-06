Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Š.Jasikevičiaus auklėtiniai nusileido „Galatasaray“

2025-09-06 10:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 10:05

Draugiškose rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 82:91 nusileido Stambulo „Galatasaray“ krepšininkams.

D.Hallas svariai prisidėjo prie pergalės

Draugiškose rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 82:91 nusileido Stambulo „Galatasaray“ krepšininkams.

0

Eurolygos čempionams Wade‘as Baldwinas pelnė 14 taškų, Devonas Hallas – 13, Brandonas Bostonas ir Bonzie Colsonas pridėjo po 10.

„Galatasaray“ statistika nepateikiama.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

