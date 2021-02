„Ryto“ naujokas: „Kai dirbame, tai dirbame, bet galima pailsėti“

„Kaip žaidėją aš jį žinau ne vienerius metus, esu matęs kaip jis žaidė Kroatijos rinktinėje. Nėra didelis atletas, bet savo protu ir krepšinio suvokimu jis daug dalykų kompensuoja. Ivanas taip pat nėra tik taškų rinkėjas, jis gali ir apsiginti prieš stiprius varžovus“, – teigė „Ryto“ sporto direktorius.

Sostinės komandos vyr. treneris mano, kad Ivanas yra tinkamas pavyzdys jaunesniems krepšininkams.

„Jis daug dėmesio skiria savo kūno priežiūrai. Rodo labai gerą pavyzdį mūsų jaunimui kaip reikia pasiruošti ir užbaigti treniruotę, – dėstė „Ryto“ strategas. – Jeigu mes tikėjomės kažko gero, tai kol kas jis tuos lūkesčius treniruočių prasme viršija, bet vėlgi, grįžtame prie to paties – viską parodys rungtynės.“

Paprašytas apibūdinti G.Žibėno charakterį I.Buva surimtėjo ir sakė, jog treneris yra tikras džentelmenas ir su juo visada galima pasikalbėti.

„Kaip žmogus matau, kad jis jaunas, tikrai nori mokytis, turi viziją, kaip jis nori valdyti komandą. Visada gerai turėti filosofiją ir kai nesiseka, turi ja tikėti. Jeigu žaidėjai tikės jo filosofija, tada rezultatas bus geras. Jeigu netikėsime, tada klausime kodėl jis daro taip ar anaip. Manau, jis turi savo kelią ir aš bandau sekti juo kiek įmanoma.

O jis kaip žmogus yra geras, atsipalaidavęs, su juo galima pakalbėti, mandagus – tikras džentelmenas aikštelėje ir už jos ribų, kas man patinka“, – pasakojo kroatas.

„Atmosfera komandoje yra gera, man patinka, kai viskas yra ne per sunku, bet ir ne per lengva – maždaug per vidurį. Kai dirbame, tai dirbame, bet galima pailsėti. Komanda mane priėmė gerai, nes esu linksmas, mėgstu kalbėti, tad manau, nebuvo sunku“, – mano I.Buva.