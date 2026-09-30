Russellas paliko „Grizzlies“ komandą ir keliasi į Kiniją

Skelbiama, kad gynėjas pasirašė sutartį su Šanchajaus „Sharks“ komanda. Visai neseniai amerikietis buvo atleistas iš Memfio „Grizzlies“ ekipos.
2015-ųjų naujokų biržoje antruoju pakviestas D.Russellas karjerą pradėjo Los Andželo „Lakers“ gretose, bet nė viename klube neužsibuvo ilgiau nei trejus metus.
Po solidžių etapų Brukline, San Fransiske ir Minesotoje jis sugrįžo į „Lakers“, bet vėl buvo išsiųstas į „Nets“. Šiame klube jis baigė sezoną, praėjusią vasarą persikėlė į Dalaso „Mavericks“, kurie jį išmainė į Vašingtono „Wizards“. Šiame klube jis nesužaidė nė vieno mačo ir nauju sandoriu buvo išsiųstas į Memfį.
Praėjusį sezoną 30 metų 191 cm ūgio gynėjo statistika ženkliai smuktelėjo. Dalase jis per 19 minučių rinko 10,2 taško (30 procentų tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.
D.Russellas nestokoja sąsajų su Lietuva – jo žmona yra lietuvių kilmės Laura Ivaniukas, žaisdamas golfą iš Justino Jaručio jis gavo simbolinius Kauno „Žalgirio“ marškinėlius.
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