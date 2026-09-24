Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > NHL

Rusijos žvaigždė prabilo apie Putiną: „Kol jis prezidentas, negaliu grįžti“

2026-09-24 13:13 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 13:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) klubo Bostono „Bruins“ gynėjas Nikita Zadorovas teigia, kad dėl viešai išsakytos kritikos Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir karui Ukrainoje šiuo metu negali saugiai grįžti į gimtinę.

Nikita Zadorovas | Scanpix nuotr.

Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) klubo Bostono „Bruins“ gynėjas Nikita Zadorovas teigia, kad dėl viešai išsakytos kritikos Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir karui Ukrainoje šiuo metu negali saugiai grįžti į gimtinę.

REKLAMA
0

Apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje N. Zadorovas viešai prabilo dar 2023 metais. Ledo ritulininkas tuomet išreiškė apgailestavimą dėl į karą siunčiamų jaunų karių ir pareiškė, kad negalėtų grįžti į tėvynę, kol valdžioje išlieka dabartinis režimas. Jis taip pat savo „Instagram“ paskyroje buvo paskelbęs nuotrauką su užrašu „No War“ („Jokio karo“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo to laiko N. Zadorovas savo pozicijos nepakeitė ir ne kartą yra kalbėjęs apie tai, kad Rusijoje dėl savo viešų pasisakymų nesijaučia saugus.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikriausiai artimiausiu metu negalėsiu grįžti į Rusiją, bent kol Putinas nebebus prezidentas arba kol nebeliks šio režimo. Taigi negaliu grįžti į savo gimtąją šalį, tačiau dabar mano namai yra Floridoje“, – anksčiau žurnalistams sakė N. Zadorovas.

REKLAMA

Pasirodęs „Cam & Strick“ tinklalaidėje, ledo ritulininkas prisiminė paskutinį kartą, kai lankėsi Rusijoje, ir papasakojo, kodėl šiuo metu vengia kelionių į gimtinę.

„Mano šeima yra ten. Mano žmonos šeima taip pat ten. Jie porą kartų per metus atvyksta pas mus. Kol kas situacija sudėtinga. Akivaizdu, kad po to, kai pasisakiau prieš karą, man dabar nėra saugu ten vykti. Tikiuosi, kad vieną dieną visa tai baigsis ir galėsiu grįžti aplankyti savo gimtųjų namų“, – sakė N. Zadorovas.

REKLAMA
REKLAMA

Ledo ritulininkas taip pat teigė nenorintis rizikuoti dėl Rusijoje priimtų įstatymų.

„Manau, kad Rusijoje yra daug žmonių, kurie tam priešinasi. Manau, kad dauguma žmonių nuo viso to pavargo – nuo to, kiek ilgai tai tęsiasi. Tačiau nenoriu tikrinti, kas galėtų nutikti. Yra naujų įstatymų, o jų visų laikytis praktiškai neįmanoma. Nežinau, kokios pasekmės man grėstų už mano žodžius pagal tuos įstatymus. Todėl nenoriu rizikuoti“, – teigė N. Zadorovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios N. Zadorovas nebegrįžta į gimtinę tarpsezonio metu. Jis lieka Šiaurės Amerikoje, kur treniruojasi ir gyvena.

31-erių gynėjas su „Bruins“ dar turi ketverius metus galiosiantį kontraktą. 2024 metais jis su Bostono klubu pasirašė šešerių metų ir 30 mln. JAV dolerių vertės sutartį.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų