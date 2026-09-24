Rusijos žvaigždė prabilo apie Putiną: „Kol jis prezidentas, negaliu grįžti“

Apie Rusijos pradėtą karą Ukrainoje N. Zadorovas viešai prabilo dar 2023 metais. Ledo ritulininkas tuomet išreiškė apgailestavimą dėl į karą siunčiamų jaunų karių ir pareiškė, kad negalėtų grįžti į tėvynę, kol valdžioje išlieka dabartinis režimas. Jis taip pat savo „Instagram“ paskyroje buvo paskelbęs nuotrauką su užrašu „No War“ („Jokio karo“).
Nuo to laiko N. Zadorovas savo pozicijos nepakeitė ir ne kartą yra kalbėjęs apie tai, kad Rusijoje dėl savo viešų pasisakymų nesijaučia saugus.
„Tikriausiai artimiausiu metu negalėsiu grįžti į Rusiją, bent kol Putinas nebebus prezidentas arba kol nebeliks šio režimo. Taigi negaliu grįžti į savo gimtąją šalį, tačiau dabar mano namai yra Floridoje“, – anksčiau žurnalistams sakė N. Zadorovas.
Pasirodęs „Cam & Strick“ tinklalaidėje, ledo ritulininkas prisiminė paskutinį kartą, kai lankėsi Rusijoje, ir papasakojo, kodėl šiuo metu vengia kelionių į gimtinę.
„Mano šeima yra ten. Mano žmonos šeima taip pat ten. Jie porą kartų per metus atvyksta pas mus. Kol kas situacija sudėtinga. Akivaizdu, kad po to, kai pasisakiau prieš karą, man dabar nėra saugu ten vykti. Tikiuosi, kad vieną dieną visa tai baigsis ir galėsiu grįžti aplankyti savo gimtųjų namų“, – sakė N. Zadorovas.
Ledo ritulininkas taip pat teigė nenorintis rizikuoti dėl Rusijoje priimtų įstatymų.
„Manau, kad Rusijoje yra daug žmonių, kurie tam priešinasi. Manau, kad dauguma žmonių nuo viso to pavargo – nuo to, kiek ilgai tai tęsiasi. Tačiau nenoriu tikrinti, kas galėtų nutikti. Yra naujų įstatymų, o jų visų laikytis praktiškai neįmanoma. Nežinau, kokios pasekmės man grėstų už mano žodžius pagal tuos įstatymus. Todėl nenoriu rizikuoti“, – teigė N. Zadorovas.
Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios N. Zadorovas nebegrįžta į gimtinę tarpsezonio metu. Jis lieka Šiaurės Amerikoje, kur treniruojasi ir gyvena.
31-erių gynėjas su „Bruins“ dar turi ketverius metus galiosiantį kontraktą. 2024 metais jis su Bostono klubu pasirašė šešerių metų ir 30 mln. JAV dolerių vertės sutartį.
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