Rose Namajunas prieš UFC „Fight Night“: priaugusi raumenų, atsisakiusi kofeino ir siekianti išlikti laiminga

R. Namajunas didžiausias karjeros pergales pasiekė kovodama 52,2 kg svorio kategorijoje, bet dabar vis geriau jaučiasi aukštesnėje kategorijoje.

„Svorio metimą dabar pradedu nuo maždaug 61 kg. Nesu stambiausia 56,7 kg kategorijos kovotoja, bet jau tikrai nesu 52,2 kg kategorijos kovotoja. Sakyčiau, kad priaugau kokius 2 kg raumenų. Esu aukštesnė už varžovę, turiu ilgesnes rankas. Tuo ir stengsiuosi pasinaudoti. Manau, kad esu pranašesnė už Mirandą visose srityse“, – „AG Fight“ pasakojo R. Namajunas.

Lietuvių kilmės kovotoja taip pat davė interviu Drake‘ui Riggsui, atskleidusi, kad atsisakė kofeino.

„Fiziškai ir psichologiškai esu stipresnė nei bet kada anksčiau. Manau, kad prie to prisidėjo tam tikri pokyčiai gyvenime. Esu visiškai blaivi, net nebevartoju kofeino. Jau daugiau nei metus esu jo atsisakiusi. Anksčiau po kovų keletą dienų leisdavau sau gerti kavą, bet daugiau to nebedarysiu, nes tai mane tik išvargindavo“, – sakė R. Namajunas.

Lietuvių kilmės sportininkė taip pat buvo paklausta, ar laiko save viena geriausių visų laikų kovotojų.

„Kartais – taip, kartais – ne. Tai subjektyvu. Žinau, kad turiu visas reikiamas savybes, jog tapčiau viena geriausių visų laikų kovotojų, bet nėra taip, kad aš norėčiau viską aukoti dėl šio tikslo. Mano gyvenimo stilius daug labiau subalansuotas. Nėra taip, kad be kovų man daugiau niekas nerūpėtų. Nesakau, kad neįmanoma to suderinti, bet man svarbiausia yra ryšys su Dievu. Jei Dievas to norės, tada tai ir nutiks. Galėčiau būti viena geriausių visų laikų kovotojų, bet tam reikėtų tiek daug aukotis, kad būčiau nelaiminga“, – pridėjo kovotoja.

UFC „Fight Night“ turnyro pagrindinėje kovoje susikaus buvęs UFC vidutinio svorio kategorijos čempionas Kamaru Usmanas (20-4) ir Joaquinas Buckley (21-6). R. Namajunas ir M. Maverick kova bus antroji pagrindinė vakaro kova, todėl tikėtina, kad kovotojos į narvą žengs maždaug birželio 14-osios 7 val. ryto. Kaip ir įprasta, pagrindinę turnyro programą nuo 5 val. ryto rodys Go3 televizija.